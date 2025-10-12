El Pibe Valderrama eligió a sus tres figuras en la goleada de la Selección Colombia a México

La Selección Colombia tuvo una gran jornada este sábado en sus categorías juveniles y mayores masculinas. Dos triunfos que lo dejaron en semifinales del Mundial Sub-20 de Chile y sumando confianza de cara al Mundial absoluto del 2026.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, ídolo del combinado nacional y del fútbol colombiano, expresó su alegría por ambas victorias, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter junto a su esposa, Elvira Redondo.

“Este es un día bacano, tuvimos un día chévere. Los pelados ganaron en la Sub-20, 3-2, van pa’ la Semi, ya está listo; y la Selección Colombia de mayores 4-0”, comentó El Pibe sobre ambas victorias, expresando su alegría.

De la victoria 4-0 sobre la selección de México, elogió el comportamiento y desempeño de los jugadores: “Partido serio, los muchachos saben que son partidos serios ahora, porque hay que completar la lista”.

Al respecto insitió: “Son 26 jugadores que tiene que llamar el técnico, estos partidos son para ganarse el puesto. Hay algunos que están asegurados y hay otros que se tienen que ganar el puesto pal Mundial y ya faltan 8 meses”.

¿Cuáles fueron las figuras para El Pibe?

El Pibe Valderrama destacó a tres jugadores de la victoria 4-0: “El mejor de la cancha, James (Rodríguez), cuando uno mete dos pases de gol de esa calidad; (Jefferson) Lerma tuvo un buen rendimiento y marcó un gol; (Johan) Carbonero debutó en la Selección de mayores y metió su gol. Esa fue la emoción, a ti que te llamen por primera vez a la Selección de mayores y metas un gol”.