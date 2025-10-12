El Pibe Valderrama eligió a sus tres figuras en la goleada de la Selección Colombia a México
El referente de la Selección aseguró que estos partidos amistosos sirven para “completar la lista” para el Mundial.
La Selección Colombia tuvo una gran jornada este sábado en sus categorías juveniles y mayores masculinas. Dos triunfos que lo dejaron en semifinales del Mundial Sub-20 de Chile y sumando confianza de cara al Mundial absoluto del 2026.
Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, ídolo del combinado nacional y del fútbol colombiano, expresó su alegría por ambas victorias, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter junto a su esposa, Elvira Redondo.
“Este es un día bacano, tuvimos un día chévere. Los pelados ganaron en la Sub-20, 3-2, van pa’ la Semi, ya está listo; y la Selección Colombia de mayores 4-0”, comentó El Pibe sobre ambas victorias, expresando su alegría.
De la victoria 4-0 sobre la selección de México, elogió el comportamiento y desempeño de los jugadores: “Partido serio, los muchachos saben que son partidos serios ahora, porque hay que completar la lista”.
Vea también
Al respecto insitió: “Son 26 jugadores que tiene que llamar el técnico, estos partidos son para ganarse el puesto. Hay algunos que están asegurados y hay otros que se tienen que ganar el puesto pal Mundial y ya faltan 8 meses”.
¿Cuáles fueron las figuras para El Pibe?
El Pibe Valderrama destacó a tres jugadores de la victoria 4-0: “El mejor de la cancha, James (Rodríguez), cuando uno mete dos pases de gol de esa calidad; (Jefferson) Lerma tuvo un buen rendimiento y marcó un gol; (Johan) Carbonero debutó en la Selección de mayores y metió su gol. Esa fue la emoción, a ti que te llamen por primera vez a la Selección de mayores y metas un gol”.