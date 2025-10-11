Selección Colombia

🔴EN VIVO | Colombia vs. España por el cupo a la semifinal del Mundial Sub-20: siga acá el partido

La Selección Colombia Sub-20 se juega hoy su segundo paso en toda la historia a una semifinal del mundo.

Selección Colombia Sub-20 en los octavos del Mundial de la categoría en Chile 2025 / Getty Images

Selección Colombia Sub-20 en los octavos del Mundial de la categoría en Chile 2025 / Getty Images / Ricardo Moreira - FIFA

Laura Reina

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad