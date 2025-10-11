🔴EN VIVO | Colombia vs. España por el cupo a la semifinal del Mundial Sub-20: siga acá el partido

En una de <b>las llaves más atractivas de este Mundial Sub-20, se enfrentarán la Colombia y España</b> en un duelo muy interesante en los cuartos de final de la competencia orbital. El compromiso se disputará en el estadio Fiscal de Talca, lugar donde la Selección ha jugado sus cuatro compromisos en esta competencia.Si la Tricolor nacional logra la clasificación a la semifinal, <b>sería la segunda vez en toda la historia en que un equipo Sub-20 colombiano llegue a esta instancia. </b>Igualando lo realizado por los dirigidos por Reinaldo Rueda en el Mundial del 2003 que se disputó en Emiratos Árabes. Donde quedaron eliminados precisamente por los ibéricos 1-0 con gol de <b>Andrés Iniesta</b>.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/09/como-le-ha-ido-a-la-colombia-sub-20-las-veces-que-ha-jugado-los-cuartos-de-final-del-mundial/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/09/como-le-ha-ido-a-la-colombia-sub-20-las-veces-que-ha-jugado-los-cuartos-de-final-del-mundial/"><b>¿Cómo le ha ido a la Colombia Sub-20 las veces que ha jugado los cuartos de final del Mundial?</b></a>En zona mixta, el entrenador colombiano habló sobre el buen momento del plantel. “No los endiosen (a los jugadores). Igual de eso me encargo yo, yo los aterrizo. No hemos hecho historia todavía, la historia se hace llevando una Copa del Mundo. <b>Estamos cansados del gracias guerreros, no queremos más gracias guerreros</b>”<b>Los dirigidos por César Torres, están invictos en este Mundial.</b> En la fase de grupos, empezaron ganándole a Arabia Saudita, en su segunda presentación empataron sin goles ante Noruega, luego igualaron con Noruega 1-1. En los octavos de final dejaron en el camino a Sudáfrica con marcador de 3-1 y anotaciones de <b>Joel Canchimbo y doblete de Neiser Villarreal.</b>Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/10/asi-se-jugaran-los-cuartos-de-final-del-mundial-sub-20-fechas-horas-y-como-seguir-desde-colombia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/10/asi-se-jugaran-los-cuartos-de-final-del-mundial-sub-20-fechas-horas-y-como-seguir-desde-colombia/"><b>Así se jugarán los cuartos de final del Mundial Sub-20: fechas, horas y cómo seguir desde Colombia</b></a>Por su parte, <b>España es uno de los rivales más fuertes en esta cita orbital. </b>Los seleccionados españoles vienen de menos a más, puesto que La Roja en primera instancia perdió con Marruecos, luego igualo con México y venció Uruguay, en la fase de grupos. Posteriormente, en los octavos de final le ganó a Ucrania 1-0 con gol del extremo Pablo García.