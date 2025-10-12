Prensa mexicana, durísima tras paliza de la Selección Colombia: “Colombia nos aplastó caminando”

La Selección Colombia comenzó con pie derecho su preparación para el Mundial del 2026. Ya clasificados, Néstor Lorenzo se midió ante México, uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo, goleándolo sin contemplaciones 4-0.

Los goles de la Selección fueron obra de Jhon Janer Lucumí, a los 16 minutos; Luis Díaz, a los 56 minutos; Jefferson Lerma, a los 64 minutos, y Johan Carbonero, sellando la goleada del combinado nacional a los 87 minutos.

¿Qué dijo la prensa mexicana?

La preocupación en México continúa creciendo, el DT Javier ‘El Vasco’ Aguirre llegaba en entredicho a este partido, por lo que la holgada derrota no ha hecho sino incrementar la crítica y el manto de dudas sobre el entrenador.

“Si el Mundial comenzara mañana, México estaría jodido. No tiene forma de competir ante selecciones de un nivel más elevado de la Concacaf. Se ganó la Liga de las Naciones, se ganó la Copa de Oro, porque el nivel es paupérrimo, bajísimo. A esta selección le falta calidad, es una generación desprovista de estas condiciones”, comentó en su análisis el periodista David Faitelson.

Y añadió: “México es un desastre, apenas subimos un poquito más el nivel y ante una selección de Colombia que no tenía a sus equipo titular, esa selección caminando aplastó a la selección mexicana. La culpa es de los jugadores, Aguirre dice que la culpa es suya, la culpa es de los futbolistas obviamente”.

“Tenemos un entrenador que está acostumbrado a dirigir bajo ciertos parámetros y le cuesta mucho trabajo, o no quiere o no sabe, cambiar alguna formación, o alguna táctica. Generalmente hace los cambios al minuto 60 y los hace como si fuera de librito, y de ahí no salimos. Tenemos la oportunidad de tener un Mundial en casa el próximo año y hoy, cuando faltan un poco más de 240 días, nuestra selección es un desastre”, concluyó.

¿Qué titularon los principales medios?

Récord Ampliar

Mediotiempo Ampliar

AS México Ampliar