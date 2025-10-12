¿Burla a México? Jugadores de Argentina Sub-20 se retiraron escuchando la música del Chavo

El partido entre Argentina y México terminó en medio de roces y peleas. (Photo by Cristian Soto Quiróz/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

El duelo entre Argentina y México era uno de los más esperados de los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile, puesto que enfrentaba a dos de los mejores equipos del certamen. Además, de ahí saldría el rival de la Selección Colombia en las semifinales de la competencia.

Pese a lo parejo del encuentro, los argentinos empezaron a resolver el partido desde muy temprano, abriendo el marcador a los 9 minutos, por medio de Maher Carrizo. Mateo Silvetti liquidó las acciones al minuto 56.

El juego terminó en medio de un ambiente polémico y picante, finalizando con dos expulsiones para los mexicanos, ambas en tiempo de reposición. Diego Ochoa y Tahiel Jiménez vieron la cartulina roja.

¿Burla de los argentinos?

Al final del partido, los jugadores argentinos abandonaron el Estadio Nacional de Santiago de Chile escuchando la música del Chavo del Ocho y en medio de las risas, algo que tomaron algunos como una burla o provocación para su rival.

💣🇦🇷Los pibes de la Selección se van a semis escuchando la música del CHAVO 😎😝🇲🇽😘#sub20 #argentina #mexico pic.twitter.com/5I6qoMPUu6 — Octavio Petrich Rad (@OctavioPetrich) October 12, 2025

Argentina se estará midiendo en semifinales a la Selección Colombia el próximo miércoles, nuevamente en el Estadio Nacional. El compromiso dará inicio a las 6:00PM, hora colombiana.

Los máximos campeones del torneo

Argentina es la selección con más títulos ganados en la historia del Mundial Sub-20 masculino, superando por uno a su archirrival Brasil. La Albiceleste ha conquistado seis veces la Copa del Mundo de la categoría: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

De hecho, en la conquista del 2005, en el certamen celebrado en los Países Bajos, Argentina derrotó 2-1 a Colombia en los octavos de final. En dicho juego convirtieron para la Albiceleste Lionel Messi y Julio Barroso, a los 90+3 minutos; por la Selección había abierto el marcador Harrison Otálvaro.