Tabla de goleadores del Mundial Sub-20: Así quedó Néiser Villarreal tras triplete ante España

La Selección Colombia hizo historia al vencer 3-2 a España en los cuartos de final del Mundial Sub-20, resultado que lo clasificó por segunda vez en la historia a las semifinales de una Copa del Mundo de la categoría. Néiser Villarreal fue la gran figura del partido, al anotar los tres goles de Colombia.

Con su triplete, Villarreal se convirtió en el nuevo goleador del torneo, llegando a 5 anotaciones e igualando en la primera posición al estadounidense Benjamin Cremaschi, quien aún no juega en esta fase.

Todos los goles del delantero tumaqueño fueron en las rondas de eliminación directa, puesto que ante Sudáfrica había convertido un doblete en octavos de final; mientras que en la fase de grupos se fue en blanco.

En la lucha por el Botín de Oro del certamen se mantienen cerca el francés Lucas Michel, con 4 anotaciones, y el argentino Alejo Sarco, también con 4 tantos marcados en el presente certamen.

Néiser Villarreal finalizará su vinculo con Millonarios en noviembre del presente año. Desde diciembre pasará a ser jugador del Cruzeiro de Brasil; sin embargo, desde ya se habla del interés de grandes clubes del mundo por el tumaqueño.

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial Sub-20

1) Benjamin Cremaschi (Estados Unidos): 5

1) Néiser Villarreal (Colombia): 5

3) Lucas Michel (Francia): 4

3) Alejo Sarco (Argentina): 4