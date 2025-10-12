Selección Colombia

Definido el rival de la Selección Colombia Sub-20 en la semifinal del Mundial: Día y hora del juego

Por segunda vez en la historia, la Selección accedió hasta esta instancia de un Mundial de la categoría.

Los jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran uno de sus goles ante España. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)

Los jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran uno de sus goles ante España. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)

La Selección Colombia Sub-20 se clasificó por segunda vez en la historia a las semifinales de un Mundial de la categoría, luego de vencer, en un intenso partido, 3-2 a España. Néiser Villarreal fue la gran figura del combinado nacional.

El delantero tumaqueño convirtió los tres goles del combinado nacional en el Estadio de Talca, el último de ellos a los 89 minutos, decretando la clasificación de los dirigidos por César Torres.

¿Quién será el rival en las semifinales?

En las semifinales del Mundial Sub-20, Colombia se estará enfrentando a Argentina, que a segunda hora derrotó 2-0 a México. El juego se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Los goles del encuentro fueron obra de Maher Carrizo, a los 9 minutos, y de Mateo Silvetti, a los 56 minutos. Los mexicanos terminaron el partido con nueve jugadores, tras las expulsiones de Diego Ochoa, a los 90+2 minutos, y de Tahiel Jiménez, a los 90+7 minutos.

¿Cuándo y dónde será el partido de las semifinales?

El juego entre Colombia y Argentina, por las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, se estará disputando el próximo miércoles 15 de julo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El compromiso dará inicio a las 6:00PM, hora colombiana. Usted podrá seguir todas las emoiones del partido a través de la página web de Caracol Radio.

