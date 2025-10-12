Néiser Villarreal le pidió en medio de las lágrimas a César Torres que no lo llevara al Mundial

Néiser Villarreal apareció en la parte definitiva del Mundial Sub-20 de Chile para guiar a la Selección Colombia a las semifinales del certamen, igualando la histórica participación del 2003, en los Emiratos Árabes Unidos.

El delantero tumaqueño llegó sin muchos minutos al certamen, producto de una lesión que sufrió en la rodilla durante un amistoso con el combinado nacional. Adicionalmente, no ha tenido minutos con Millonarios, su club hasta noviembre, en el presente semestre.

Al final del partido, en diálogos con algunos medios de comunicación, César Torres, DT de la Selección Colombia Sub-20, reveló una anécdota sobre Villarreal, quien le pidió no ser convocado para el Mundial, luego de su salida en falso luciendo la camiseta del América de Cali.

“Una bestia, un animal, pero es humano, es noble, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere, está al servicio de todos”, señaló Torres sobre Villarreal, destacando su personalidad y su papel al interior del grupo.

Torres, reveló: “Cuando sucedió lo de la camiseta de América, me escribió llorando y me dijo que no merecía ir a la Selección Colombia, que no quería venir, estaba muy frustrado. Lo llamé varias veces y le dije que era el goleador de la Selección, era un derecho que nadie se lo puede quitar y que se recuperara que la Selección lo estaba esperando con los brazos abiertos. Por eso son las lágrimas de él”.

“Detrás del jugador hay un ser humano que siente y que sufre, cuando se puso la camiseta se la puso por Kéner y por Cavadía, en solidaridad por ellos, no por retar a los hinchas de Millonarios”, agregó al respecto.

En una transmisión en su cuenta de TikTok, Néiser Villarreal salió luciendo la camiseta del América de Cali, algo que causó gran molestia al interior de los hinchas del equipo y de las mismas directivas. El jugador, quien está próximo a finalizar su contrato, habría recibido un castigo, el cual implicaría no volver a tener minuto. El mismo Villarreal decidió cerrar su Tiktok a raíz de esta situación.