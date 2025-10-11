Titulares confirmados de Selección Colombia ante España en cuartos del Mundial Sub-20

El DT César Torres confirmó la nómina titular de la Selección Colombia ante España por los cuartos de final del Mundial Sub-20. El partido será en el Estadio Fiscal de Talca, y comenzará a partir de las 3:00 pm.

Un cambio realizó el entrenador en la nómina titular que consiguió la clasificación en la fase anterior frente a Sudáfrica, y será en la línea defensiva con el ingreso de Julián Bazán en reemplazo de Simón García.

España se instaló en los cuartos de final luego de superar la fase de grupos como mejor tercero, tras sumar una victoria y, posteriormente, eliminó a Ucrania (1-0) en los octavos de final.

Mientras que ‘La Tricolor’ continúa invicta en el certamen después de cosechar una victoria y dos empates en el grupo F. En los octavos de final superó 3-1 a Sudáfrica con un doblete de Neiser Villarereal y una anotación de Joel Canchimbo.

Valor nominal de Colombia y España

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, Colombia enfrenta a la tercera selección mejor evaluada del Mundial Sub-20, con 38 millones de euros. Las dos primeras son Argentina (61.8 M€) y Brasil (40.9 M€), aunque La Verdeamarela quedó eliminada en la fase de grupos.

De acuerdo con la fuente, la plantilla del conjunto ‘Ibrérico’ es cerca de seis veces el valor del plantel colombiano.

Colombia enfrenta a un viejo conocido

Esta es la séptima ocasión en la historia del fútbol que la Selección Colombia alcanza los cuartos de final. Solo en una oportunidad avanzó a la semifinal, y fue en 2003, cuando un gol de penalti de Andrés Iniesta acabó con la ilusión nacional.

En aquella oportunidad, Colombia derrotó a Argentina en la disputa por el tercer puesto, y Brasil conquistó el trofeo.