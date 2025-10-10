Tabla de goleadores del Mundial Sub-20: Así va Neiser Villarreal previo a los cuartos de final

Neiser Villarreal fue la gran figura del Sudamericano Sub-20 que se disputó en Venezuela a principio de año. Fue el máximo goleador con 8 anotaciones y uno de los que más asistencias hizo con 4, por lo que su presencia para el Mundial en Chile generaba mucha expectativa.

No obstante, el joven futbolista no llegó de la mejor manera a la Copa del Mundo. No pudo demostrar un buen nivel en Millonarios en ese lapso y en un amistoso con la sub-20 frente a Panamá se lesionó, por lo que a la Copa del Mundo arribó en la fase final de la recuperación.

El primer partido no fue titular y el lugar lo ocupó Emilio Aristizábal, pero Neiser ingresó para disputar la media hora final. Luego fue inicialista en los dos siguientes juegos por la fase de grupos contra Noruega y Nigeria y, si bien no tuvo actuaciones destacadas, dio la asistencia para el gol de Kener González ante los africanos (1-1).

Neiser se destapó en los octavos de final contra Sudáfrica con un doblete. Estuvo errático en la definición en el primer tiempo, pero en la parte complementaria puso el 1-2 al 63 tras girarse dentro del área y rematar y luego el 1-3 final luego de una habilitación de Jhon Rentería y el remate al arco con el borde externo.

¡GOOOL DE COLOMBIA!



Excelente remate de Néiser Villarreal en el área sudafricana para poner el 2-1 parcial.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/V58YD1U69Z — DSPORTS (@DSports) October 8, 2025

En el Mundial de Polonia 2019 el máximo goleador fue Erling Haaland con 9, quien los marcó todos en un duelo ante Honduras. Luego, en el certamen de Argentina 2023, el que más convirtió fue el italiano Cesare Casadei, con 7.

En esta oportunidad el nombre del italoestadounidense Benjamin Cremaschi se roba las miradas en Chile. El futbolista del Parma ha marcado 5 goles hasta la fase de octavos de final, con un triplete a Nueva Caledonia y dos a Italia.

El argentino Alejandro Sarco y el francés Lucas Michael están en el segundo cajón con 4, otros tres futbolistas cuentan con 3 anotaciones y una larga lista, en la que se encuentra Neiser Villarreal, tienen 2.