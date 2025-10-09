¿Cómo le ha ido a la Colombia Sub-20 las veces que ha jugado los cuartos de final del Mundial?

La Selección Colombia Sub-20 sigue presente en el camino por el sueño mundialista en Chile. Después de superar al combinado sudafricano 3-1 en la fase anterior, la Tricolor enfrentará a España en el partido correspondiente por los cuartos de final, en el que quiere superar esta etapa que históricamente se le ha hecho muy complicado.

Pese a que Colombia ya sabe lo qué es estar dentro de las ocho mejores selecciones del mundo en esta categoría, la realidad es que es una fase en la que le ha costado en la mayoría de las oportunidades. Solo en la edición de 2003 logró superarla, cuando le ganó 1-0 a Emiratos Árabes, siendo esta también la mejor participación de la Selección Sub-20 (tercer puesto).

Historial de Colombia en los cuartos de final del Mundial Sub-20

Contando esta participación en la Copa del Mundo Sub-20, la Selección ha estado en siete oportunidades jugando los cuartos de final de esta competición. La primera vez fue en 1985 en la Unión Soviética, donde finalizó en la octava posición, tras caer por goleada 6-0 ante Brasil, equipo campeón en aquella ocasión

Cuatro años después, repitió lo realizado en la edición anterior, llegando hasta la misma ronda en el torneo que se disputó en Chile en 1989, Colombia perdió 3-1 ante Italia, ubicándose en la séptima posición.

Luego tuvieron que pasar 14 años, para que la Tricolor nacional volviera a ser protagonista en una cita orbital. En la edición del 2003 en Emiratos Árabes, los dirigidos por Reinaldo Rueda, disputaron los cuartos superando al equipo anfitrión 1-0, posteriormente en la semifinal perdieron 1-0 ante España, desde el punto penal.

Selección Colombia Sub-20 del 2003 en el Mundial de la categoría en Emiratos Árabes / Federación Colombia de Fútbol Ampliar

En 2011, Colombia fue la sede del Mundial Sub-20. En aquella época los dirigidos por Eduardo Lara mostraron uno de los mejores rendimientos en toda la historia, realizando una impecable fase de grupos. En los cuartos de final, el equipo nacional cayó 3-1 ante México en el estadio El Campín de Bogotá.

Ocho años después, el combinado nacional volvió a la misma fase en la edición de 2019 que se disputó en Polonia, en la que se ha consolidado una de las recientes camadas de la Selección encabezada por el jugador Luis Sinisterra. En la que finalizó su competencia ante Ucrania 1-0 en los cuartos de final, Selección que también fue campeona en ese año.

En la última participación de Colombia en un Mundial Sub-20 fue en Argentina 2023, en la que mantuvo un rendimiento en ascenso, llegó hasta los cuartos de final y se quedó con el sexto puesto, tras caer 3-1 frente a Italia, equipo subcampeón.

Clasificaciones de Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20

1985: Brasil 6-0 Colombia

1989: Portugal 1-0 Colombia

2003: Colombia 1-0 Emiratos Árabes Unidos

2011: México 3-1 Colombia

​2019: Colombia 0-1 Ucrania

​2023: Colombia 1-3 Italia

2025: Colombia vs. España / sábado 11 de octubre a las 3:00 P.M. (hora colombiana)