Cristhian Mosquera volvió a hablar de jugar para Colombia: Declaración de esperanza para el Mundial

El nombre de Cristhian Mosquera ha sonado con más fuerza en Colombia en los últimos meses debido a su buen nivel con Arsenal de Inglaterra, el cual trasladó desde el Valencia, su anterior club. El nacido en Alicante, España (2004) es de padres colombianos, por lo que puede elegir representar a ambas selecciones, pero para la mayores se debe definir por una.

Está claro que la intención del defensor central es competir para España, pues ha hecho las categorías menores con La Roja y no ha ocultado su deseo de querer hacerlo para la de mayores, aunque el llamado no se ha dado. Actualmente, es el capitán de España Sub-21 y es el único campeón olímpico en 2024 que se mantiene en el plantel.

Mosquera no descarta a Colombia

En la más reciente declaración pública de Mosquera, en diálogo con AS España, no le cerró la puerta a representar a Colombia. Sabe que la competencia en La Roja es complicada, por lo que las opciones se le pueden abrir en ambas selecciones.

“Yo me centro en mi club y no me preocupo ni me desespero porque lleguen otras cosas. El día a día es lo que depende de mí y el resto ya llegará (...) España tiene grandísimos centrales, en presente y futuro. A mí me toca trabajar para hacerme un hueco”, inició diciendo sobre las aspiraciones de jugar con España y la competencia que hay con jugadores como Pau Cubarsí, Dani Vivian, Le Normand, Dean Huijsen y otros.

Le puede interesar: El zaguero de padres colombianos que ha hecho historia en el fútbol español

Cuando le preguntaron sobre si desde Colombia lo habían vuelto a tentar, respondió: “Como le digo, lo que depende de mí es estar centrado en mi club y las puertas se van abriendo”, dejando el espacio para la posibilidad con la Tricolor.

Vale la pena mencionar que la Selección Colombia Sub-20, en una gira de amistosos que hizo en 2023 en España con Héctor Cárdenas, convocó a Mosquera, pero este al final no se quiso unir. Este fue un acercamiento claro por parte de la Federación.

“Es muy claro. Él es español de nacimiento, él fue seguido y se le propuso que viniera a la convocatoria. Lo hizo el profesor Héctor Cárdenas con la selección Colombia sub-20 y el jugador fue absolutamente claro con que su objetivo era pertenecer a la selección de España”, dijo hace poco Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, sobre el tema.

Mosquera, en caso de ser convocado para la Selección absoluta de España, y disputar un partido oficial, no podrá solicitar el cambio de federación. Podrá hacerlo en algunos otros casos, como los siguientes:

No haber jugado más de tres partidos con la selección absoluta (no oficiales), antes de cumplir los 21 años.

Que la última participación con la selección anterior haya sido hace al menos tres años.

No haber representado a la selección (absoluta) en competiciones como Mundial o torneros internacionales.