Se esperan más de 140.000 vehículos en vías del Atlántico durante puente del Día de la Raza

Con motivo del puente festivo del Día de la Raza y el regreso a clases, la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico implementará un plan especial de seguridad vial ante la alta circulación de vehículos prevista en el departamento.

Según informó la capitana Lizbeth Herrera, jefe de la seccional, se estima el tránsito de más de 140.000 vehículos por las principales vías del Atlántico durante este fin de semana.

“Contaremos con siete áreas de prevención ubicadas estratégicamente, acompañadas de todos nuestros uniformados, generando esta prevención y control en las vías nacionales del departamento”, explicó la oficial.

En total, más de 60 agentes estarán desplegados para orientar a los conductores y realizar controles preventivos en las vias del departamento.

Restricciones para vehículos de carga pesada

Además, las autoridades anunciaron restricciones para vehículos de carga pesada (de 3.4 toneladas o más), que aplicarán el sábado desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., y el lunes festivo entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m., en la Vía al Mar y la Vía Oriental.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y evitar el exceso de velocidad.

“Invitamos a todos los conductores y pasajeros a mantener la prudencia en todo momento”, concluyó Herrera.