Secretario de Gobierno del Cesar advierte posible riesgo por elecciones de juventudes, en González

En el marco del comité de seguimiento electoral que se desarrolla en Aguachica, el secretario de gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, expuso una alerta relacionada con el municipio de González, donde se presentó una situación que podría comprometer la seguridad durante las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, programadas para el 19 de octubre.

Esquivel aseguró que se recibió una denuncia relacionada con la disponibilidad operativa de la Policía Nacional en González. “En este comité de seguimiento electoral, se ha presentado una queja que es lo que tiene que ver con el municipio de González”, afirmó en conversación con Radio Guatapurí.

“18 policías expresaron no poder custodiar las elecciones”

La inquietud se centra en la ausencia de 18 uniformados que, según lo dicho por la personera municipal, no estarían en condiciones de custodiar el proceso electoral.

“Hay 18 miembros de la Policía Nacional que han expresado, -y queremos investigar esa parte-, de no poder custodiar la votación del día 19 de octubre, en el arca triclave, por encontrarse en acuartelamiento”, detalló el funcionario.

Gobierno departamental coordina con la fuerza pública

Frente a esta situación, el secretario informó que ya se tomaron acciones para garantizar el orden público: “De inmediato hemos notificado al señor coronel William Morales con el objeto de poder garantizar el orden público en el municipio de González”.

Además, enfatizó que esta ha sido la única queja en materia de seguridad durante el comité: “González [...] es la única queja en materia de seguridad que se ha presentado en este comité de seguimiento electoral”.