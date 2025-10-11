Barranquilla

¡Atención! Habrá cierres viales en Barranquilla este fin de semana: conozca dónde serán

Varios sectores de Barranquilla tendrán cierres viales temporales este fin de semana por actividades culturales, deportivas y de mantenimiento. Autoridades recomiendan tomar rutas alternas y planificar los desplazamientos.

Imagen de referencia. Foto: Secretaría de Tránsito.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla anunció una serie de cierres viales temporales durante este fin de semana debido a eventos culturales, deportivos y jornadas de limpieza en distintos sectores de la ciudad. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y consultar las redes oficiales para actualizaciones.

El sábado 11 de octubre, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m., se realizará un cierre temporal en la calle 71 con carrera 39, en el barrio Las Delicias, como parte de la estrategia distrital Barranquilla limpia y linda. Todos los pasos peatonales permanecerán habilitados.

Cierres por concierto Primera Musa

Por motivo del concierto Primera Musa, se aplicarán cierres viales desde las 10:00 a.m. del 11 de octubre hasta las 2:00 a.m. del 12 de octubre en los siguientes tramos:

  • Calle 72 entre carreras 53 y 57 (sin incluir carreras).
  • Carrera 54 entre calles 70 y 74 (sin incluir calles).
  • Carrera 55 entre calles 72 y 74 (sin incluir calles).
  • Carrera 56 entre calles 70 y 74 (sin incluir calles).

Rutas alternas:

  • Calles 70 y 74 para los que se movilizan en sentido norte-sur y sur-norte.
  • Carrera 53 para quienes transiten en sentido este-oeste.

Competencia deportiva: Gran Fondito Mariana Pajón

El 11 y 12 de octubre, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., se cerrarán los siguientes tramos viales:

  • Avenida del Río desde calle 78 hasta la Ventana de Campeones.
  • Calle 72 hasta la Vía 40 y Avenida del Río.

Rutas alternas:

  • Entrada de vehículos habilitada por calle 78 solo para parqueo.
  • Calle 72 con Vía 40 cerrada: solo se podrá ingresar al malecón por calle 78.
  • Avenida del Río sentido oriente-occidente estará habilitada hasta la rotonda de la Bendición de Dios para empalmar con Vía 40.

Muestra cultural en Barrio Abajo

El sábado 12 de octubre, entre las 7:00 a.m. y 5:00 p.m., habrá cierre de la calle 48 entre carreras 53 y 54 por la realización de una muestra cultural y gastronómica.

