¡Atención! Habrá cierres viales en Barranquilla este fin de semana: conozca dónde serán
Varios sectores de Barranquilla tendrán cierres viales temporales este fin de semana por actividades culturales, deportivas y de mantenimiento. Autoridades recomiendan tomar rutas alternas y planificar los desplazamientos.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla anunció una serie de cierres viales temporales durante este fin de semana debido a eventos culturales, deportivos y jornadas de limpieza en distintos sectores de la ciudad. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y consultar las redes oficiales para actualizaciones.
El sábado 11 de octubre, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m., se realizará un cierre temporal en la calle 71 con carrera 39, en el barrio Las Delicias, como parte de la estrategia distrital Barranquilla limpia y linda. Todos los pasos peatonales permanecerán habilitados.
Cierres por concierto Primera Musa
Más información
Por motivo del concierto Primera Musa, se aplicarán cierres viales desde las 10:00 a.m. del 11 de octubre hasta las 2:00 a.m. del 12 de octubre en los siguientes tramos:
- Calle 72 entre carreras 53 y 57 (sin incluir carreras).
- Carrera 54 entre calles 70 y 74 (sin incluir calles).
- Carrera 55 entre calles 72 y 74 (sin incluir calles).
- Carrera 56 entre calles 70 y 74 (sin incluir calles).
Rutas alternas:
- Calles 70 y 74 para los que se movilizan en sentido norte-sur y sur-norte.
- Carrera 53 para quienes transiten en sentido este-oeste.
Competencia deportiva: Gran Fondito Mariana Pajón
El 11 y 12 de octubre, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., se cerrarán los siguientes tramos viales:
- Avenida del Río desde calle 78 hasta la Ventana de Campeones.
- Calle 72 hasta la Vía 40 y Avenida del Río.
Rutas alternas:
- Entrada de vehículos habilitada por calle 78 solo para parqueo.
- Calle 72 con Vía 40 cerrada: solo se podrá ingresar al malecón por calle 78.
- Avenida del Río sentido oriente-occidente estará habilitada hasta la rotonda de la Bendición de Dios para empalmar con Vía 40.
Muestra cultural en Barrio Abajo
El sábado 12 de octubre, entre las 7:00 a.m. y 5:00 p.m., habrá cierre de la calle 48 entre carreras 53 y 54 por la realización de una muestra cultural y gastronómica.