Restricciones en la vía al llano para transporte de carga durante fin de semana festivo

Durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Movilidad, liderado por el Ministerio de Transporte, la ANI, Coviandina y gremios transportadores, se acordó aplicar un paso controlado tipo semáforo en el kilómetro 18. Desde este viernes 10 de octubre 2025 se habilitó el paso alternado de vehículos, iniciando con 150 en sentido Villavicencio–Bogotá y 100 en Bogotá–Villavicencio, para evacuar el tráfico represado.

La concesión Coviandina anunció las siguientes restricciones para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas:

• Sábado 11 de octubre: de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., restricción en ambos sentidos.

• Domingo 12 de octubre: de 2:00 p.m. a 11:00 p.m., restricción en el sentido Villavicencio–Bogotá.

• Lunes 13 de octubre: de 12:00 a.m. a 12:00 a.m., restricción durante todo el día en ambos sentidos.

“Estas decisiones fueron concertadas para garantizar que las familias que se movilizan este puente puedan hacerlo con seguridad y previsión, reduciendo los tiempos de espera y priorizando la protección de la vida en las vías”, dijo La viceministra de Infraestructura, Liliana María Ospina Arias.