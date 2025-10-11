¿Habrá cortes de energía este sábado en Barranquilla y municipios cercanos?: aquí te contamos

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Con el fin de mejorar la calidad del servicio de energía, la empresa Air-e Intervenida ejecutará labores técnicas este sábado 11 de octubre en diferentes sectores de Barranquilla, Ponedera y Palmar de Varela.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante estas intervenciones será necesario suspender temporalmente el servicio eléctrico para garantizar la seguridad de las brigadas técnicas.

Cambio de poste en Las Delicias, Barranquilla

En la capital del Atlántico, los trabajos consistirán en el cambio de un poste en la calle 73B con carrera 41B, en el barrio Las Delicias. Esta actividad se desarrollará entre las 8:10 a.m. y las 4:00 p.m.

Trabajos en Ponedera y Palmar de Varela

Otra cuadrilla de Air-e realizará adecuaciones eléctricas en la carrera 14 con calle 4, en zona rural de Ponedera. La intervención se llevará a cabo desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.

Entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m., se ejecutarán maniobras eléctricas en la calle 13 con carrera 8, barrio Alfonso López de Palmar de Varela. También en este caso será suspendido el servicio por motivos de seguridad.