“Los bancos de alimentos logran salvar el 0.4% de todo lo que se podría recuperar” Padre Saldarriaga

El ODS 2 busca poner fin al hambre en el mundo. Sin embargo, el desperdicio de alimentos sigue siendo una de las causas más difíciles de afrontar para lograr este objetivo.

Según cifras de la ONU, se estima que en el 2022 se desperdiciaron más de 1.000 millones de toneladas de alimentos, lo que corresponde aproximadamente al 20% de la comida disponible para el consumo humano. China, India y Estados Unidos encabezan la lista de países que más desperdician alimentos en el mundo.

Frente a las cifras de la FAO y del Dane, que advierten que por mala alimentación y desnutrición el campo tiene cifras más altas que las ciudades, el padre Saldarriaga afirma que todas las ciudades del país tienen una cifra demasiado alta de personas que viven en inseguridad alimentaria.

Otro factor que incrementa el desperdicio de alimentos involucra a la comercialización. Hoy no se logra comercializar todo lo que producen las industrias y tampoco se logra comercializar todo lo que está a punto de ser cosechado.

El Banco de Alimentos en cifras

Los bancos de alimentos no son exclusivos de Colombia. Según explica el padre Saldarriaga, en Estados Unidos hay una gran red que integra a 202 bancos de alimentos y en Europa, la Federación Europea de Bancos de Alimentos, integra 264 de ellos. Además, agrega que anualmente el Banco de Alimentos de Bogotá logra entregar ayudas a más de 500 mil personas y en el país la ayuda de todos los bancos llega a cerca de 1 millón y medio de personas.

Sin embargo, insiste en que, a pesar de todo el trabajo conjunto, estas organizaciones solo logran salvar el 0.4% de todo lo que se debería salvar. En lo corrido del año, en Corabastos se han logrado salvar 3.5 millones de kilos de productos.

Otro dato relevante tiene que ver con aquellos que se ven favorecidos con todo este trabajo, quienes, según el mismo padre Saldarriaga, son los niños y adultos mayores.

“Necesitamos identificar que puede haber quién aproveche lo que yo no puedo vender, quién aproveche y quién me apoye con lo que yo no alcanzo a cosechar…en ocasiones en los sectores más pobres, como en las invasiones, hay familias donde no hay alimento y esta falta de alimento está generando violencia y está generando una situación angustiosa para muchas personas.”