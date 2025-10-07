Autoridades lanzan campaña para recolectar 30 toneladas de alimentos contra el hambre

La Gobernación del Atlántico lanzó una campaña de recolección de alimentos no perecederos con el propósito de reunir 30 toneladas para ser distribuidas entre las comunidades más vulnerables del departamento.

La iniciativa hace parte de la estrategia Misión Atlántico y se realiza en articulación con el programa Kilodar, liderado por el Secretariado de Pastoral Social, y el Banco de Alimentos de Barranquilla. La campaña estará activa hasta el próximo 9 de noviembre.

Alianza por un Atlántico sin hambre

Durante la presentación oficial de la campaña, realizada en la Curia Arquidiocesana, se efectuó el pesaje simbólico de las primeras donaciones. El acto contó con la participación de empresarios, representantes de organizaciones sociales, instituciones educativas y aliados del sector privado, quienes fueron convocados a unirse a esta causa solidaria.

La gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, Karina Llanos, señaló que esta alianza busca mucho más que la atención inmediata: se trata de una estrategia integral contra el hambre.

“La alianza con Kilodar permitirá ampliar la cobertura en los municipios y poner en marcha proyectos complementarios como la construcción de comedores comunitarios, el desarrollo de huertas urbanas y rurales sostenibles, la creación de un Centro de Nutrición y Cuidado Integral para la Familia y el impulso de proyectos agrícolas productivos con asistencia técnica y acceso a mercados”, explicó Llanos.

Además, destacó la experiencia y capacidad operativa de la Pastoral Social y el Banco de Alimentos, quienes serán los encargados de acopiar y distribuir los productos, asegurando transparencia y eficiencia en la entrega.