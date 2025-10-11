Hora exacta del Colombia vs. México HOY: Cómo ver EN VIVO y lo últimos sobre amistosos

La Selección Colombia enfrenta a México en el primer partido amistoso de octubre tras las Eliminatorias al Mundial, en AT&T de Arlington, en Texas. El inicio está programado para las 8:00 pm (hora Colombia).

El combinado nacional consiguió su tiquete para el Mundial 2026 desde la tercera posición en las Eliminatorias Sudamericanas, por detrás de Argentina y Ecuador.

Por su parte, el equipo del entrenador Javier Aguirre ya tenían asegurado el cupo, producto de ser una de las sedes organizadoras del torneo.

El historial de enfrentamientos entre ambas selecciones favorece al conjunto azteca con 10 triunfos, sobre 9 victorias colombianas. El empate se impuso en 9 oportunidades.

Colombia y México en el Ranking FIFA

La paridad entre Colombia y México se trasladó al Ranking FIFA, que será la clasificación que defina a las selecciones cabeza de grupo en el Mundial 2026.

Los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo se impusieron esta vez, al ubicarse en la casilla 13; una por encima de ‘Los Halcones Verdes’.

Así está el Ranking FIFA:

Pos Selección Puntos 1 España 1875.37 2 Francia 1870.92 3 Argentina 1870.32 4 Inglaterra 1820.44 5 Portugal 1779.55 6 Brasil 1761.6 7 Holanda 1754.17 8 Bélgica 1739.54 9 Croacia 1714.2 10 Italia 1710.06 11 Marruecos 1706.27 12 Alemania 1704.27 10 Colombia 1692.1 14 México 1688.38

Amistosos de Selección Colombia en 2025

Luego del compromiso ante México, la Selección Colombia enfrentará a otra de las anfitrionas del Mundial 2026 (Canadá), el martes 14 de octubre, a partir de las 7:00 pm en el Estadio Red Bull Arena, de New Jersey.

Tras el enfrentamiento ante Canadá, el combinado nacional tiene dos encuentros amistosos en noviembre (Nueva Zelanda y Nigeria), que también servirán como preparación para la Copa del Mundo.

Así serán los últimos partidos de Colombia en 2025

Sábado 15 de noviembre

7:00 pm - Colombia vs. Nueva Zelanda

Chase Stadium, Fort Lauderdale (Estados Unidos).

Martes 18 de noviembre

8:00 pm - Colombia vs. Nigeria

Citi Field, Nueva York (Estados Unidos).