David Ospina regresa a la titularidad con Selección Colombia: ¿hace cuanto no atajaba?

David Ospina regresa a la portería titular de la Selección Colombia para este duelo amistoso con México, de cara a la Copa Mundial del 2026, el director técnico de la Tricolor confirmó la titularidad del antioqueño en conferencia de prensa previa al encuentro.

Curiosamente, la última vez que Ospina fue inicialista con ‘La Tricolor’, también fue ante a los mexicanos, en un compromiso amistoso disputado el 17 de diciembre de 2023, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum en territorio norteamericano. El marcador de aquel partido termino 3-2 a favor de los cafeteros.

Desde entonces, una lesión en el codo lo alejo de la titularidad, cuando era jugador de Al-Nassr en Arabia Saudita. Hoy en día, con 37 años, ataja en Atlético Nacional club en el que también debutó como profesional. Para algunos, esta decisión del entrenador es discutida, teniendo en cuenta que también están convocados Kevin Mier y Álvaro Montero, dos guardametas que se han pelado entre ellos el puesto del tercer arquero.

Arqueros de la Selección Colombia

Aunque David Ospina hoy es el arquero suplente de Camilo Vargas, la experiencia y el liderato del antioqueño, ha hecho que Néstor Lorenzo confirme que es el segundo arquero fijo en el Mundial, si nada extraordinario pasa. Desde aquel 17 de diciembre del 2023, ha sido convocado en 18 compromisos, incluyendo Copa América, Eliminatorias y amistosos.

Este no solo es el regreso de David, al arco colombiano, sino que también cumplirá su partido 130 vistiendo la camiseta del combinado nacional. Lo que sigue mantenido como el futbolista colombiano con más compromisos jugados, 54 de ellos han sido por eliminatorias mundialistas, 9 en Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018), 18 en Copa América y 48 en amistosos.

Los tres titulares fijos de Néstor Lorenzo…

A esta titularidad de David Ospina en estos encuentros amistosos en los que también se enfrentará a Canadá, el argentino también indicó que hay otros dos referentes que estarán desde el minuto inicial con Colombia.

“Va a tajar David Ospina, creo que ya es hora de que tenga su partido. Lo está haciendo muy bien, así que va a ser titular. Va a jugar James Rodríguez, que será el capitán, y Lucho Díaz”, indicó Lorenzo cuando le preguntaron por tres nombres que estarían en el compromiso ante Mexico.