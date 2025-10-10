Lorenzo le respondió al Pibe Valderrama sobre nivel de Colombia para llegar a la final del Mundial

La Selección Colombia disputará dos compromisos amistosos ante Mexico y Canadá, como preparación para la Copa Mundial, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026. La concentración del equipo se adelanta en territorio estadounidense, donde jugará los dos encuentros. Este sábado se medirán ante los Aztecas en el estadio AT&T Stadium de Texas.

Previó a este compromiso, el entrenador Néstor Lorenzo ofició la conferencia de prensa, en la que tocó varios temas en torno al grupo de jugadores, lo que espera ver y trabajar en estos dos encuentros, los nombres fijos en este equipo en esta fecha FIFA y los objetivos en el próximo Mundial.

Valderrama ve a Colombia en la final del Mundial 2026

Hace pocos días el histórico 10 de la Selección, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, mencionó lo siguiente: “El objetivo debe ser claro, la final. Siempre he sido serio y comprometido cuando hablo de la Selección. No es presión, ya es hora”.

Esto ante la pregunta de Fútbol de Primera, medio de comunicación estadounidense, sobre a qué instancia seguramente podría llegar la Tricolor nacional, cuando faltaban 251 para el inicio del certamen.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre estas declaraciones de El Pibe?

El director técnico de Colombia, que está presente en el proceso de este plantel desde el 2012, cuando era asistente de Jose Pekerman, siempre ha tenido muy buena relación con las leyendas de la Selección, entre ellas el tres veces mundialista Carlos Valderrama.

“Siempre apoyó el proceso, siempre rescató las cosas positivas que fueron muchas y lo tomo como una buena predicción de parte de él, sabiendo lo que él sabe y no lo tomo como una presión. Él dice que le tiene fe a la selección y eso es porque lo ha dicho durante todo el proceso, lo admiro y lo quiero mucho y lo tomo de la mejor manera. Vamos a buscar llegar hasta el último partido con posibilidades”, indicó Néstor Lorenzo.

Esto deja claro los objetivos del equipo dirigido por el argentino. Aunque todavía faltan 244 días para que arranque esta cita orbital y es también el regreso del país a esta competición, tras haber estado ausente en Qatar 2022, las aspiraciones son ambiciosas de cara a las buenas apariciones que han realizado los jugadores colombianos.