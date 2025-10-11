Daniel Muñoz, sin tapujos previo al duelo ante México: " Hay que dejar de lado los temores"

La Selección Colombia se prepara para disputar su primer partido amistoso este sábado 11 de octubre frente a México, uno de los países anfitriones del Mundial 2026.

Uno de los jugadores que no podía faltar en la lista de convocados es Daniel Muñoz, quien se ha ganado en los últimos años la titularidad como lateral derecho en el plantel de Néstor Lorenzo y se espera que sea llamado para disputar su primera Copa Mundial.

El jugador antioqueño habló con los medios de comunicación en zona mixta, en donde le agradeció principalmente a la hinchada que siempre se hace presente en cualquier lugar y el orgullo que siente al defender los colores de su país.

“Es un orgullo para cada uno de nosotros representar nuestro amado país, de verdad que conociendo este grupo, creo todo el país, siente esa alegría y felicidad”, inició el antioqueño hablando sobre la convocatoria por Néstor Lorenzo, la cual presentó tanto sorpresas como ausencias.

El defensor se refirió a los partidos de preparación previo a la Copa del Mundo: “Todos los partidos son importantes. El Mundial está a la vuelta de la esquina y cada partido toma mucha importancia para nosotros. Hay que seguir demostrando un gran nivel, lo que se viene mostrando en los clubes. Serán muy importantes estos partidos de preparación”.

🎥 "Para nosotros todos los partidos son importantes, debemos seguir demostrando un gran nivel" Daniel Muñoz, jugador Selección Colombia de Mayores⚽🏟️#LaSeleNosUne🇨🇴

“Cada uno lo maneja de manera diferente. A mí me emociona saber que el Mundial se acerca. Hay que dejar de lado los temores, hay que competir al máximo nivel, estar en la mejor forma física, atlética, mental y técnica posible para brindar lo mejor al club en el cual cada uno tiene una responsabilidad grande. Si todo está bien allí, uno se pone a disposición de la Selección”, añadió Muñoz.

Por último, agradeció que la afición siempre este presente para apoyarlos cuando juegan fuera de Colombia: “Ver las camisetas amarillas y escuchar el acento colombiano lo enorgullece a uno, lo llena, nos hacen sentir en casa; es un plus que nos lleva a dar más. Por ellos, por nuestras familias y por toda Colombia que siempre espera que demos lo mejor”.