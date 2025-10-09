IMPORTANTE: ICFES anunció fecha de publicación de resultados Prueba Saber 11, le contamos

Las pruebas ICFES, o también conocidas como pruebas Saber 11, se refieren a un examen que es realizado por El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Que tiene como objetivo, medir las competencias básicas que deben desarrollar los estudiantes a lo largo de su vida escolar, además de proporcionar información acerca de la calidad de las instituciones académicas.

Esta prueba, que es realizada anualmente, se realiza desde el año 1968, sin embargo, fue hasta el año 1980 que esta se volvió un requisito obligatorio para poder graduarse del colegio y acceder a programas de pregrado.

Pruebas Saber 11-2025

Para este año 2025, las pruebas Saber 11 de los estudiantes calendario A, se realizaron el día 10 de agosto, con algunas excepciones para ciertos municipios que las realizaron el 31 de agosto.

Luego de la presentación de las pruebas, a los estudiantes solamente les queda esperar a que sean publicados los resultados. Pues con base en estos, pueden tener una autoevaluación que les permite conocer tanto sus fortalezas como aquellas áreas en las cuales pueden trabajar para mejorar.

Beneficios de las pruebas

Además, quienes obtengan resultados sobresalientes, pueden plantearse la posibilidad de tener acceso a becas tanto para instituciones tanto públicas como privadas, para realizar sus estudios de educación superior. En relación con esto, en algunas de estas instituciones privadas, el puntaje obtenido en las pruebas Saber 11, es utilizado como un aspecto a considerar para la admisión de los estudiantes.

Por esta razón, para muchos estudiantes, estas pruebas les ayudarán a determinar que harán más adelante, pues hay quienes tengan como única opción para realizar sus estudios superiores, una beca, que podrían obtener gracias a un buen resultado en estas pruebas.

¿Acceso anticipado a los resultados?

La fecha establecida por El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, para la publicación de los resultados de estas pruebas, se destinó para el 10 de octubre de 2025, por medio de la pestaña de consulta de resultados que se encuentra en su página web.

Sin embargo, en la mañana del día de hoy, 9 de octubre, varios usuarios reportaron en redes sociales, que habían tenido acceso anticipado a los resultados de lo que serían sus pruebas Saber 11, esto por medio de un link, el cual estaba destinado para consultar los resultados de las pruebas SaberTyT, que es realizado por quienes terminan sus estudios de técnicos o tecnólogos.

Luego de esto, tanto la página de las pruebas SaberTyT, como todas las relacionadas con las pruebas Saber, colapsaron debido a la cantidad de personas que intentaron ingresar al mismo tiempo, y a la hora de publicación de este artículo, siguen sin funcionar.

¿Cuándo se pueden consultar los resultados de las pruebas Saber 2025?

A pesar de esto, aún no se sabe con certeza si se trataba realmente de un error, o si las personas que pudieron realizar la consulta, realmente tuvieron un acceso anticipado a sus resultados. Sin embargo, desde el ICFES, aseguran que desde un principio se estableció como fecha de consulta el día 10 de octubre, fecha que aún se mantiene, pues los resultados no han sido revelados de manera oficial. Y, por tanto, las personas que realizaron la consulta anticipadamente, podrían haber visualizado un resultado que no correspondiera al definitivo.

