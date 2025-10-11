En vías del departamento del Quindío decomisaron 2.5 toneladas de carne de pollo

Armenia

En vías del Quindío, la autoridad de salud en compañía de la Policía de carabineros, decomisaron 2,5 toneladas de carne de pollo que no portaban guía de movilización y no garantizaba la cadena de frío.

En un operativo de control en carretera en autopistas del café cerca al peaje Circasia en la vía Armenia - Pereira, la secretaria de Salud del Quindío a través del programa de Alimentos y Bebidas, en compañía del grupo de carabineros y protección ambiental de la Policía Quindío decomisaron 2,5 toneladas de carne de pollo en canal, es decir limpio y sin vísceras, que no portaban guía de movilización de una planta autorizada por Invima y no garantizaba la cadena de frío del producto con una temperatura interna por encima de los 4C.

La acción fue realizada mediante un trabajo articulado entre las autoridades sanitarias de salud pública de los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, con el apoyo del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental.

Este tipo de operativos busca proteger la salud pública y garantizar la inocuidad de los productos de origen animal que circulan por las vías del país.

El secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón explicó “Es importante entender que este tipo de procedimiento se hace con miras a salvaguardar la salud pública, la inocuidad en el consumo de alimentos toda vez que cuando procede de mataderos no identificados clandestinos no se tienen las medidas de higiene necesarias para garantizar la inocuidad y el menor riesgo posible de toxinfecciones alimentarias para los usuarios”

La carne incautada fue sometida a un proceso de desnaturalización para evitar su comercialización. Las entidades participantes reiteraron su compromiso con la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes