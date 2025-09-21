Decomisan 40 cócteles de contrabando y cierran cuatro establecimientos nocturnos en Armenia

Armenia

Este fin de semana se llevaron a cabo operativos en establecimientos nocturnos de sectores como Laureles, La Castellana, Granada y Los Naranjos de la ciudad.

El secretario de gobierno, Carlos Arturo Ramírez resaltó la importancia de los planes operativos y la articulación con las autoridades, ICBF, Dian y el programa Anticontrabando de la gobernación departamental para generar una mayor cobertura en la intervención.

“Dentro de los planes operativos de control y seguimiento que sigue haciendo la alcaldía de Armenia. La Secretaría de Gobierno hizo presencia en cuatro lugares muy importantes que tenían objetivos como es la presencia institucional frente al tema de seguridad para prevenir el delito, todo el tema de menores en los sitios donde se está vendiendo licor", indicó.

En cuanto a los principales resultados indicó que están relacionados con cuatro establecimientos cerrados por incumplimiento de normas, verificación de antecedentes a 170 personas, 11 órdenes de comparendo de la secretaría de Tránsito y decomiso de 40 cocteles de contrabando y 40 bolsas de base de granizado con licor.

“En esta actividad operativa se hicieron más de 170 registros a personas, más de 11 comparendos de la Secretaría de Tránsito, pero algo muy importante de control a estos sitios que se dedican a la venta de cócteles el día de ayer se hizo un decomiso de diferentes clases de cócteles encontradas en estos sitios por parte de nuestra Secretaría de Salud de la mano con anticontrabando de la gobernación y la Dian", informó.

Enfatizó que realizaron la intervención es seis establecimientos dedicados a la venta de cócteles y por eso lo fundamental de la incautación porque previene afectaciones de salud como intoxicaciones.

Afirmó que el ICBF encontró varios menores de edad en establecimientos donde se comercializa licor, situación que generó acciones educativas dirigidas a los padres y administradores de dichos locales.

“Este fue un trabajo articulado interinstitucional de presencia en Armenia. Seguimos trabajando no solo por la seguridad, sino por el bienestar de nuestros ciudadanos y sobre todo de nuestros menores", enfatizó.

Fue claro que este tipo de operativos articulados con otras dependencias y autoridades se intensificarán en pro de garantizar la protección de los derechos de los menores de edad de la ciudad.