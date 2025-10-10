Ya son 80.000 medicamentos pendientes por entregar en el Quindío ¿Qué acciones se realizan?

Armenia

Una de las problemáticas más fuertes en el departamento sigue siendo la entrega de medicamentos para los usuarios de las diferentes EPS es por eso que las autoridades han establecido visitas a los dispensarios para brindar las soluciones correspondientes.

El secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez informó que de la mano con la Superintendencia Nacional de Salud vienen realizando visitas como es el caso de Discolmets en el municipio de Calarcá y la Tebaida, así como a Medic que es quien presta servicio al régimen subsidiado a Nueva EPS en Armenia con el objetivo de regularizar la entrega de medicamentos.

“Hemos estado con la Superintendencia Nacional de Salud por parte de la Superintendencia Delegada para los gestores farmacéuticos en varias instituciones. Estuvimos visitando Discolmed en Calarcá, en La Tebaida. Estuvimos visitando Medic, que es la que le presta servicios al régimen subsidiado en Armenia de la Nueva EPS. Estuvimos también visitando Colsubsidio para tratar de regularizar la entrega de medicamentos“, indicó.

Aumenta cifra de pendientes por entregar

Alertó porque a la fecha ya los medicamentos pendientes superan los 80.000 lo que genera preocupación porque impacta directamente a los tratamientos de las distintas enfermedades de los usuarios.

“Hay toda una serie de medicamentos atrasados, pendientes que no han sido entregados, de medicamentos controlados que no le han sido entregados a las personas, para tratamientos para el dolor y en eso pues estamos haciendo las visitas para que efectivamente esa serie de pendientes que superan los 80.000 en este momento, sean debidamente atendidas y entregadas a todos los usuarios", manifestó.

Agregó: “Conforme digamos a los inventarios que se tienen por cuenta de estos gestores farmacéuticos. Allí pues estamos acompañados de la Superintendencia de Salud, justamente para que se haga la revisión y de ser el caso de encontrar alguna serie de anomalías o de que no le entreguen los medicamentos a las personas, pues se procede a conforme a la norma para los procesos de sanción”.

Respecto a las razones de la problemática, aseguró que hay una serie de moléculas que están en situación de desabastecimiento como las relacionadas en el manejo en unidades de cuidados intensivos de tipo hospitalario.