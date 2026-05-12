En Armenia intensificarán medidas de seguridad por partido del Deportes Quindío

Armenia

El partido de fútbol será este jueves 14 de mayo frente a Internacional FC en el estadio centenario de la ciudad y será clave para asegurarse la final recordando que lidera el Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez informó que llevaron a cabo la comisión local de fútbol con el fin de definir las medidas para dicho encuentro deportivo.

Precisamente señaló que saldrán a la venta 9.500 boletas donde será 2x1, es decir, con una boleta ingresan dos personas por lo que se prevé un aforo de 20 mil personas contando también las cortesías y la logística.

Enfatizó que junto con la Policía, UNDMO y secretaría de tránsito de la ciudad por lo que como es un partido tipo A lo más probable es que no habrá parqueo en la zona por eso el llamado es a utilizar el servicio público.

“Recuerde que se compra una boleta, entran dos personas, se va a habilitar la otra tribuna que es la Sur que no estaba habilitada, por lo cual se prevé que más o menos entre cortesías, logística y demás pueden estar en el estadio más de 20.000 personas, por lo cual primero se está alistando la logística que se requiere para el evento", dijo.

Añadió: “Todo el plan de contingencia con la Secretaría de Tránsito. Lo más posible es que como es un partido tipo A, no haya parqueo en la zona, por lo cual estamos invitando a todos los armenios que lleguen en servicio público al evento, por la hora del partido no se permite niños menores de 9 años. Entonces, todos deben de ser mayores. Hay una un tema para las personas que acrediten una discapacidad, se les va a permitir el ingreso hasta 1 hora antes de que inicie el partido".

Resaltó que el partido iniciará a las 7:45 de la noche y las puertas se abrirán desde las 4:45 de la tarde donde se permitirá el ingreso hasta una hora antes del inicio del primer tiempo del partido.

Asimismo, dijo que autorizaron a la barra del Deportes Quindío para que tengan posibilidad de exponer los trapos, humos y desfiles como un espectáculo deportivo de familia.

Llamó la atención para que el evento se viva en paz y armonía con el fin de evitar cualquier situación que altere el orden público puesto que en los últimos partidos no se ha generado novedad gracias al trabajo que se ha dispuesto desde la administración municipal.

Añadió que tendrán filtros más estrictos al ingreso con requisas para evitar armas blancas y control efectivo con el humo que van a usar los hinchas en medio del encuentro deportivo.