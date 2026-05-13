A la cárcel hombre que agredió y arrastró en su vehículo a un agente de tránsito en Armenia

Armenia

Recordemos que el hecho de intolerancia se registró la semana pasada en inmediaciones de las clínicas al norte de la ciudad donde en medio de un procedimiento contra el mal parqueo, un agente de tránsito fue agredido con machete y arrastrado en un vehículo resultando con varias lesiones.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño se refirió al caso donde destacó que por fortuna el agente ya fue dado de alta y se encuentra bien de salud recuperándose satisfactoriamente.

En cuanto al agresor, el funcionario manifestó que el pasado fin de semana se llevaron a cabo las audiencias respectivas donde fue imputado por el delito de tentativa de homicidio y el juez ordenó detención preventiva en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

“Frente al agresor, el mismo viernes también en la noche terminó la audiencia en donde se le imputó el delito de tentativa de homicidio y el juez también ordenó detención preventiva en establecimiento carcelario para este agresor porque acompañamos esa esa orden del juez es porque indudablemente es un un peligro para la sociedad de una persona en estas condiciones en la calle", mencionó.

Indicó que respaldan la decisión del Juez del caso ya que considera es un peligro para la sociedad este tipo de personas que generan un comportamiento agresivo como el ocurrido con el agente.

Enfatizó que esperan el proceso penal establezca un precedente porque considera no se puede normalizar la violencia como la forma de responder ante una infracción de tránsito.

Agregó: “Eso terminó, ya es esperar cómo avanza el proceso penal que esperamos que marque también un antecedente porque es que no podemos seguir normalizando que la violencia sea la forma de responder ante la comisión de una infracción de tránsito".

En cuanto al llamado a conductores manifestó: “hay que hacer un llamado y lo hacemos permanentemente a la tolerancia, al respeto. Los agentes de tránsito son autoridad y hay que respetarlo. Ellos están cumpliendo una función legal en las vías y es por la movilidad, por la seguridad vial y no podemos responder de una manera agresiva contra la gente que está cumpliendo su labor. Entonces, hacemos ese llamado para que seamos muy respetuosos con ellos y siempre a que estemos con los documentos en regla, que respetemos las normas, las señales de tránsito y así nos evitamos este tipo de situaciones".

Es de recordar que en lo corrido del año se han registrado nueve agresiones contra agentes de tránsito en la ciudad.