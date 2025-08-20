Trasplantados renales en Armenia protestaron por la falta de entrega de medicamentos

Armenia

En las instalaciones de la Nueva EPS al norte de la ciudad se llevó a cabo una manifestación con arengas y pancartas por parte de ciudadanos trasplantados renales quienes exigen entrega oportuna de los medicamentos.

Una de las afectadas es Mónica Holguín Mejía quien se mostró desconcertada por la situación que viven al no recibir los medicamentos que son fundamentales para el tratamiento y calidad de vida.

Relató que hace 20 años fue trasplantada por lo que desde ese mismo momento es dependiente de los medicamentos por lo que es clave recibirlos a tiempo y no sufrir como actualmente lo hacen al no obtenerlos poniendo en riesgo su salud.

“Esto lo estamos haciendo con el fin de de poder que nos entreguen la medicina, que tengamos citas médicas. Nosotros tomamos medicina de por vida. Yo personalmente tomo medicina hace 20 años, hace 20 años me trasplantaron de riñón. Es una cirugía muy costosa como para que la perdamos porque el mismo gobierno no nos está entregando nuestros medicamentos, no nos está dando nuestros derechos", alertó.

Aseguró que otra de las dificultades está relacionada con que no tienen citas médicas lo que no permite llevar un seguimiento y dijo que en su caso concreto desde septiembre no tiene una cita lo que le preocupa enormemente.

“Nunca hay citas médicas para nosotros. Y nosotros, desafortunadamente, mensualmente tenemos que venir acá a que el médico nos formule y nosotros venimos a reclamar medicina. Yo personalmente, desde septiembre no me ve el médico y tenemos que ser atendidos cada mes, porque cada mes necesitamos la medicina", señaló.

Advirtió que para las personas trasplantadas la medicina es la vida y es muy grave no lograr tenerla ya que es muy costosa lo que impide adquirirlos con facilidad.

“A mí la última medicina me la entregaron en enero y ya no tengo medicina, realmente no tengo medicina y la medicina para nosotros es la vida. Que me atiendan, que me atienda el médico así sea el médico general y que me formulen mi medicina para un mes o para tres meses o para cuatro meses como quieran, pero que además de todo me la entreguen", afirmó.

Añadió que debido a la falta de intervención del gobierno nacional y la EPS solo queda confiar en el ser superior que es Dios para que de alguna manera inicialmente le otorguen una cita médica para que luego le formulen y así finalmente le entreguen los medicamentos.