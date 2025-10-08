Encadenados protestaron usuarios de la EPS SURA en Armenia, exigen atención oportuna en salud

Armenia

Un grupo de usuarios de la EPS, SURA en Armenia se encadenaron en la sede de la entidad como protesta por la mala prestación del servicio de salud.

En la mañana del miércoles 8 de octubre, hombres, mujeres y adultos mayores se dieron cita en las afueras de la sede de la EPS SURA al norte de Armenia donde con pancartas y encadenados protestaron por los problemas en la prestación del servicio de salud.

Exigen entrega oportuna de medicamentos, autorización de procedimientos, citas con especialistas, autorización de exámenes especializados, cirugías y demás que les han negado incluso con desacato de tutela.

Cinco de los manifestantes se encadenaron a las afueras de la entidad como acto de protesta y exigiendo que les presten de forma eficiente el servicio de salud.

César Arias, usuario de SURA le comentó a Caracol Radio Armenia “Nosotros estamos padeciendo algunas enfermedades que requieren un tratamiento inmediato, urgente, que es necesario, constante y habíamos pedido unos exámenes y la biopsia que tienen que hacerme y más de un año y no fue posible que me la hicieran y hoy no me la han practicado, y es una enfermedad que avanza con alguna rapidez, entonces uno está condenado a morirse y de la peor manera.

Y agregó “pero no solo es mi caso, la señora, por ejemplo, tiene una cirugía que se la programaron ya hace bastantes meses, y tampoco ha sido posible, entonces decidimos hacer esta protesta para que se entienda que el problema de la salud no es de una sola persona, sino que es el problema de muchos”

Ni con desacato de tutela nos atienden

El líder de la protesta subrayó “hay un problema que se viene presentando hace 5 años, los jueces de la República venían asumiendo una tarea fundamental, casi heroica, profiriendo fallos de tutela en favor de los pacientes que tenían graves problemas. Ya los señores directivos de las EPS permiten que haya desacatos, que haya inclusive arrestos de 5 días y les importa un comino, es decir, ya la tutela no es el mecanismo funcional efectivo que ampare los derechos de las comunidades, lo único que nos queda es protestar.

Piden presencia de autoridades

Ojalá pudiera hacer presencia el secretario de salud porque el problema es no individual, repito, sino que es multitudinario, es un problema de salud pública de muchísima gente que está siendo afectada por este pésimo sistema de salud.