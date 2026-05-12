En el día sin carro y sin moto, la autoridad ambiental realiza medición de gases y humos en Armenia

Armenia

Hasta el momento las autoridades reportan que han impartido 54 comparendos por infringir la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia y además han inmovilizado 13 vehículos por esta misma razón, vale recordar que la multa por esta infracción es de 630.000 pesos.

El día sin carro y sin moto se extiende hasta las siete de la noche en todo el perímetro urbano de la ciudad.

Una de las labores en esta jornada es liderada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que realiza mediciones de calidad del aire, ruido y medición de gases en los vehículos como camiones y los de transporte público buses y taxis.

Cortesía Vanessa Porras

En el sector del CAM frente a la alcaldía de Armenia se ubicó un de los puntos de medición de gases, en Caracol Radio Armenia hablamos con Iván Camilo Bernal director técnico laboratorio ambiental Gesoltec que explicó la labor que cumplen contratados por la autoridad ambiental

Operativos de gases

Gesoltec: Estamos haciendo operativos de gases para control ambiental contratados por la CRQ dentro del marco de la resolución 762 del Ministerio de Ambiente, donde nosotros como laboratorio acreditado por el IDEAM tenemos la idoneidad y la capacidad de hacer las pruebas certificadas.

¿Cómo toman el vehículo, el dispositivo y demás?

Gesoltec: El agente de tránsito para el vehículo que él considere a su criterio, hoy el día sin carro pues el objetivo es hacer un buen control en el sentido de los vehículos que más contaminantes hacerle su respectivo comparendo.

Se hace la medición con la normativa nacional con todos los aparatos que conlleva donde muchas de las personas no entienden que tenemos que medir las revoluciones del vehículo, conectar otros dispositivos y por último el sensor de humos que mide la emisión de humos. Para que estas aceleraciones sean certificadas y sean de manera correcta y homogénea para el cumplimiento de la normativa internacional y nacional que tenemos en Colombia.

Resultados de la medición

Gesoltec: el dispositivo nos va a arrojar un certificado donde va a decir la causa por cual se está rechazando o aprobando el vehículo, según los límites de gases o de opacidad para vehículos Diesel de norma nacional.

Al ser rechazado, ¿qué recomendaciones entregan a los dueños o a los conductores?

Gesoltec: Que se haga muy buen mantenimiento a sus vehículos y se mantengan los vehículos en correcto estado operativo sin que haya problemas de inyección, de que pasen aceite, de que boten humo, porque finalmente cualquier vehículo de los que usamos a diario también es una herramienta que mata personas y es aún más vulnerable para nuestros ancianos hermanos y nuestros niños y por eso hoy en día vivimos con tantas enfermedades respiratorias.

Entonces, tener un vehículo no es simplemente conducirlo, e ingresarle gasolina, está en la calidad de mantenimiento que le hagamos a sus vehículos. Así sea nuevo, si yo no le hago un correcto mantenimiento y no le cambio el aceite al tiempo adecuado o le meto aceites remanufacturados, aceites que no sean de buena procedencia, ya estoy dañando el motor.

Tipos de humo

Y evidentemente todas las resultantes de esto se va a ver en la columna de humo, como técnicamente se dice, o el humo que emite cualquier tipo de vehículo. En los vehículos Diesel, el humo es gris, negro y eso quiere decir que ya está totalmente incumpliendo.

En motos puede ser un humo azul donde puede estar pasando aceite, como los vehículos también a gasolina y quiere decir que tiene que prestarle cuidado a ciertas partes del vehículo como las que son las más importantes para las emisiones y calidad del aire como son los catalizadores, los filtros de partículas que casi nadie le hace mantenimiento y que aún más tienen una vida útil y nadie lo sabemos.

Entonces, nadie se preocupa porque si yo ya tengo un vehículo de más de 10 años, su catalizador ya está pasó su vida útil. Y si le hice más de 10 000 km, su catalizador también ya pasó su eficiencia en su material precio que se encarga de catalizar el humo que debe tratar.

Se ha regularizado en la gente que se ve que carros tienen mucho humo y dice, “Son cafeteras.” y dice, “No, eso es normal que expida todo ese humo.” ¿Cierto que no?

Gesoltec: No, eso era normal en los 80 y en los 70. Hoy en día desde el año desde el año 2007 tenemos tecnología que no botan humo visible, pero si hay humo que es transparente y que es más perjudicial incluso, no significa que el humo negro y el humo visible no sea perjudicial, es supremamente perjudicial y aún más,

Pero también tenemos que prestarle cuidado, así no veamos humo visible, como los vehículos a gas natural, no quiere decir que no están contaminando, son gases transparentes y hoy en el mundo la Unión Europea mide las partículas contando las partículas y son nanopartículas y partículas transparentes que el ser humano no logra filtrar por los vellos de la nariz y que llegan directamente a nuestros pulmones y se mezclan con la sangre y ahí empiezan los problemas de infecciones respiratorias, cáncer, personas que tengan problemas cardíacos los acelera, personas que presenten hipertensión también los afecta, afecta todo el sistema de del cuerpo en realidad.

Y lo otro también es que cuando hablamos de transporte público es mucho más sensible el tema porque que está prestando un servicio público.

Gesoltec: Totalmente y porque estos vehículos normalmente pueden hacer más de 100 200 km al día, ¿qué quiere decir esto? Que su desgaste de motor es más prematuro que cualquier carro de casa, lo mismo sucede con las motos, si yo utilizo una moto constantemente y no estoy pendiente de que su catalizador y todo su sistema de inyección, de motor esté en perfectas condiciones, pues yo estoy acetando contra el planeta y estoy emitiendo Estoy contaminando y estoy calentando más la tierra y es los problemas que estamos surgiendo hoy en día.