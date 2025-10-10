Verano rechaza reactivación del cobro de valorización en la Vía al Mar

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, rechazó que el Ministerio de Transporte insista en sacar adelante el proyecto de valorización en la Vía al Mar, que conecta a Barranquilla con Cartagena.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El pronunciamiento se dio luego de una socialización realizada en Cartagena por la viceministra de Infraestructura, en la que participaron funcionarios de las gobernaciones de Atlántico y Bolívar. En el encuentro, el Ministerio reiteró que el cobro de valorización continuará tras las audiencias públicas ordenadas por el Consejo de Estado.

“No consideramos pertinente el cobro de valorización”

Verano expresó su desacuerdo con la medida, señalando la falta de diálogo con las comunidades y la ausencia de procesos de concertación.

“La valorización no debe ser el tema a través del cual ahora se cobre a nuestra gente, porque realmente no ha habido ni la socialización, ni mucho menos la comunicación con la gente, para que esto se pueda dar de esa manera. Entonces, lo que queremos es, precisamente, que nos sentemos, que busquemos la manera, pero no consideramos que sea pertinente el cobro de valorización para la obra que va de Barranquilla a Cartagena”, dijo el mandatario departamental.

Ministerio sostiene que la medida sigue vigente

Durante la jornada, la Viceministra de Infraestructura señaló que la inexequibilidad de la Corte Constitucional no elimina la aplicación de esta contribución y que la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico tampoco suspende el instrumento de valorización.