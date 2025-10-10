Barranquilla

Evalúan que ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’ sean trasladados a cárceles de Barranquilla

Otty Patiño, alto comisionado para la Paz realizó la Primera Mesa de Trabajo con autoridades sobre estas negociaciones.

Alias 'Castor' y Digno Palomino.

Alias 'Castor' y Digno Palomino.

Se realizó la primera Mesa de Trabajo entre autoridades y el Alto Comisionado para la Paz sobre tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. Se contempla que ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’ sean trasladados a cárceles de Barranquilla.

Así lo confirmó Camilo Pineda, quien es el delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para los diálogos entre ´Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Manifestó que, antes de tomar esta decisión, se debe evaluar todas las condiciones, incluso, sostuvo que permitiría que la comunicación sea más fluida.

“Es un escenario, sin embargo, no es una decisión que podemos tomar unilateralmente. Hay que trabajar de la mano con el INPEC. Debe haber un trabajo articulado con Policía, con inteligencia; porque un movimiento irresponsable en ese sentido podría echar a la basura algunos logros que hemos ganado”, dijo.

Primera Mesa de Trabajo sobre paz entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’

Sobre la primera mesa de trabajo, sostuvo que se busca tener una articulación institucional de los alcaldes del Área Metropolitana de Barranquilla para que haya un trabajo articulado con el Gobierno Nacional.

Por su parte, Otty Patiño, alto comisionado para la Paz confirmó que estas conversaciones también tendrán un acompañamiento internacional

Mientras tanto, el General Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, quien también estuvo en esta primera mesa de trabajo reconoció que la reducción del 17% de homicidios en Barranquilla y el Área Metropolitana se debe a la tregua entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

