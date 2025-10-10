Día clave en la Universidad del Atlántico: HOY 10 de octubre se conocería al nuevo rector

Hacia las 9:00 de la mañana de este viernes 10 de octubre, inicia la reunión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, donde se escogerá al nuevo rector del alma mater.

Hay que recordar que el pasado 2 de octubre se escogió los nombres que irán al Consejo Superior y que será este órgano de la universidad que escogerá el nombre del nuevo rector.

Los cinco candidatos elegibles son: Danilo Hernández Rodríguez, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo, y Alcides Padilla.

Mientras tanto, en la Universidad del Atlántico hay mucha expectativa. Lo estudiantes esperan que se respete lo decidido en la pasada Consulta.

Una nueva recusación

Una segunda recusación se conoce en medio de la expectativa por la sesión del Consejo Superior programada para este viernes, en donde sus miembros votarán para designar nuevo rector de la Universidad del Atlántico.

Un ciudadano, identificado como Peter Alexander Hawkins Suárez, presentó una recusación formal ante el Consejo Superior Universitario, la Procuraduría Regional del Atlántico y la Procuraduría Provincial de Barranquilla, en la que denuncia un presunto conflicto de intereses que comprometería la imparcialidad de los representantes estudiantiles Angely Loraine Díaz Cordero y Elías de Jesús Palma Sanjuanelo.

Según el documento, ambos integrantes del estamento estudiantil habrían participado en la deliberación y votación del proceso pese a mantener supuestos vínculos laborales y contractuales con la Alcaldía de Barranquilla.

El veedor argumenta que Díaz Cordero, “es funcionaria en provisionalidad de la Secretaría de Talento Humano del Distrito y que estaría sujeta a una relación jerárquica con el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien estaría junto a su padre Fuad Char, respaldando la candidatura a la rectoría de Leyton Barrios, con quien compartiría afinidad”.

Por su parte, “Palma Sanjuanelo tendría un contrato vigente de prestación de servicios con el mismo ente territorial”, lo que —según Hawkins— “comprometería su independencia y objetividad al momento de votar”.

Hawkins solicita que se anulen los votos del estamento estudiantil dentro del proceso de designación rectoral y que se suspenda temporalmente la participación de Díaz Cordero y Palma Sanjuanelo en cualquier actuación relacionada con el Consejo Superior hasta que los órganos de control determinen si hay o no conflicto de intereses.

Además, pide que se remita el caso a la Procuraduría y Contraloría para que se adelanten las investigaciones disciplinarias y preventivas correspondientes, al advertir la posible comisión del delito de prevaricato por acción en caso de comprobarse que los representantes intervinieron pese a estar impedidos.