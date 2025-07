Corte tumba artículo que permitía al Gobierno cobrar la valorización en la Vía al Mar

La Corte Constitucional tumbó artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía al Gobierno nacional cobrar la valorización en la Vía al Mar.

Sobre este artículo la Corte consideró se estaba violando el principio de unidad de materia, es decir, esta norma no guardaba una conexidad directa e inmediata con las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Esta demanda fue presentada por el senador Mauricio Gómez Amín, en septiembre del año anterior, indicando que había vulneración al principio de unidad de materia.

“Este es un paso más en nuestra batalla, que no termina aquí; estamos a la espera de lo que defina el Consejo de Estado y, por eso, seguiremos firmes para que esta victoria no se quede a mitad de camino. No hacemos política con el bolsillo de la gente. Esta ha sido una lucha jurídica seria, pensada con responsabilidad y en las familias. Seguiremos atentos para evitar que se repitan medidas como esta”, señaló el senador Gómez en un comunicado.

El senador Gómez explicó que la valorización como contribución existe desde hace años y fue regulada por la Ley 1819 de 2016. “Lo que se logró frenar ahora fue un intento de extender el plazo de cobro de manera silenciosa, abriendo la puerta a abusos administrativos”, argumentó.

Así las cosas, el Gobierno nacional no podría adelantar el cobro de valorización en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, que precisamente, era el piloto a nivel país.

Por su parte, Rafael Pérez, habitante de ‘El Morro’, dijo que “estábamos bastante, bastante preocupados por ese tema de la valorización. Y pues si la Corte se pronunció, pues favoreció a todas estas comunidades que iban a ser maltratadas con ese golpe tan fuerte que venía con esa valorización. La preocupación principal que había entre estas comunidades de esta zona era que no iba, no se podía pagar esa valorización tan exagerada, porque ya sabíamos que iba a ser bastante alta, porque ya a nosotros nos había tocado pagar la valorización de la primera calzada”.

Tutela que busca reactivar el cobro

El senador de la República, Carlos Meisel, denunció este lunes lo que considera un nuevo intento del Gobierno nacional por afectar a los ciudadanos del Caribe a través de una acción de tutela interpuesta por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), con la que se busca tumbar las medidas cautelares que frenan el polémico cobro de valorización en el corredor vial Cartagena – Barranquilla.

En diálogo con Caracol Radio, el congresista expresó su rechazo a esta medida jurídica, que calificó como parte de una estrategia sistemática del Gobierno para imponer decisiones impopulares sin el respaldo ni la participación efectiva de la ciudadanía.

“Esto no es otra cosa que la persistencia del Gobierno, la insistencia del Gobierno en querer golpearnos. Y ahora radica en una acción de tutela a través de INVÍAS, el Gobierno Petro, para tumbar las medidas cautelares que suponen el cobro de la valorización. Creo que aquí lo que queda es un dolor que si no hubiera que el Gobierno tuviera esta misma rigurosidad y este mismo método y esta misma persistencia para solucionarnos los problemas en el Caribe y en el país, yo creo que el ciudadano estuviera viviendo mucho mejor. Pero solamente son diligentes para causar el daño, para causar, digamos, estos atropellos contra la región”, dijo.

El senador cuestionó con dureza la actuación del INVÍAS, especialmente en lo relacionado con la socialización del proyecto. Aseguró que asistió personalmente a varias de las jornadas que se anunciaron como espacios de participación ciudadana y calificó esas actividades como “simulacros” sin verdadera convocatoria ni transparencia.

El senador lamentó que mientras el país enfrenta múltiples necesidades urgentes, el Gobierno demuestre más empeño en “perseguir y atropellar a las regiones” que en resolver los verdaderos problemas sociales y de infraestructura del Caribe colombiano.