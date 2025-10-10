Región Caribe exige a Petro agilizar su autonomía con mensaje de urgencia en el Congreso

Jesús Pérez Benito- Revollo, gerencia de la RAP Caribe; Eduardo Verano De La Rosa, gobernador del Atlántico; Lucy García, gobernadora de Sucre; Elvia Milena Sanjuán, gobernadora del Cesar, y Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.

Montería

Los gobernadores de la costa norte colombiana se reunieron en el Pueblito Cordobés de Montería para conmemorar el Día de la Región Caribe.

Aunque la fecha real es el 10 de octubre, día en el que en 1821 fue expulsado desde Cartagena el último contingente de soldados de la Corona Española, el acto protocolario se celebró este jueves 9 de octubre por temas de agenda.

Durante el evento, los mandatarios hicieron un unánime y enfático llamado al presidente Gustavo Petro para que envíe un mensaje de urgencia al Congreso de la República. El objetivo es acelerar el trámite del Proyecto de Ley que autoriza la transformación de la actual Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe en una Región Entidad Territorial (RET) Caribe, un paso crucial que conferiría a la zona mayores competencias y una autonomía territorial sustancialmente reforzada.

Eduardo Verano De La Rosa, gobernador del Atlántico y actual presidente del Consejo Directivo de la RAP Caribe, explicó la necesidad crítica de esta medida. “Definitivamente lo más importante es avanzar de la RAP a la RET, para lo cual nosotros queremos que el Gobierno nacional envíe un mensaje de urgencia al Congreso de la República para que la ley de la región tramite lo más rápido posible”, afirmó Verano.

El gobernador detalló los beneficios procedimentales de esta solicitud: “Al haber mensaje de urgencia en el trámite de la ley, habría la posibilidad de que puedan haber reuniones conjuntas de Senado y Cámara y eso eliminaría al menos 2 reuniones del total de 6 que debe haber para haber aprobación de 3 autorizaciones en el Senado, 3 autorizaciones en la Cámara. De esa manera el trámite es más corto, más rápido. Por eso mensaje de urgencia para la ley de regiones que se tramita en el Congreso”.

Gobernadores con confianza en el Congreso

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, destacó el significado histórico y práctico de la iniciativa. “Colombia son sus regiones. Lo que hace rico a este país es la diversidad que tiene cada una de las regiones de Colombia”, manifestó Zuleta.

El mandatario cordobés recordó que el proceso para consolidar la región se viene impulsando desde años atrás y expresó su confianza en el Congreso: “Hoy estamos a punto de convertirnos en región entidad territorial. Entonces yo creería que no hay peros para que el Congreso de la República, que representa las regiones de Colombia. Yo no creo que haya un solo parlamentario que se oponga a que las regiones de Colombia sean mucho más autónomas y que puedan realmente manejar mejor sus recursos”.

Zuleta Bechara también enfatizó la capacidad de la futura RET para resolver problemáticas comunes de manera conjunta, citando como ejemplo la erosión costera que afecta desde Córdoba hasta La Guajira, e incluso a departamentos hermanos como Antioquia y Chocó.

“Tener esta región entidad territorial, sin duda alguna, nos va a permitir a nosotros como región solucionar nuestros problemas de manera conjunta y al mismo tiempo poder avanzar y fortalecer la economía de la región”, aseguró.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado directo al jefe de Estado, recordando su origen costeño: “Hoy hay un presidente que es de la región Caribe. Lo que estamos esperando hoy los costeños, en nombre de todo el pueblo costeño, es que ese presidente de la región Caribe realmente ayude a la región Caribe a solucionar los problemas estructurales que tiene”.

Adicionalmente, Zuleta señaló que una tramitación acelerada generaría ahorros al evitar que el proceso se cruce con el calendario electoral de marzo, permitiendo también a los ciudadanos caribeños participar en esa decisión.