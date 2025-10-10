Selección Colombia tendrá una baja sensible para enfrentar a España por el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 tiene encendida la llama de la ilusión en el país de cara a la posibilidad de lograr el título en el Mundial de Chile. Se viene un difícil reto contra España en cuartos de final, un equipo que lo viene haciendo bien en sus formativas en todas las selecciones.

El equipo de César Torres ha ido de menos a más en el torneo en cuanto al fútbol mostrado. Si bien se inició ganando ante Arabia Saudita, no se dejaron buenas señales ante un rival que en el papel parecía inferior. Luego ante Noruega se igualó 0-0, otro equipo que está en cuartos de la copa y se cerró con empate 1-1 con Nigeria.

Frente a Sudáfrica, en los octavos de final, Colombia tuvo un pasaje mayoritario en el que jugó bien e incluso pudo encontrar más anotaciones. Sin embargo, se destacó el hecho de saber reponerse de lo que fue el golpe de los africanos con el empate apenas comenzando el segundo tiempo.

Colombia y la baja sensible que tendrá para medirse a España

El juego con Sudáfrica dejó una baja muy sensible para la Tricolor de cara el duelo contra los ibéricos. Se trata de Simón García, central que, para su corta edad, cuenta con varios minutos en Atlético Nacional y junto a Yeimar Mosquera le dan seguridad a la zona del combinado nacional, siendo un bastión para el técnico César Torres.

La razón se debe a que llegó a dos amarillas y se acumuló, por lo que fue sancionado automáticamente con un partido. Le mostraron cartulina en el estreno ante Arabia Saudita y la de Sudáfrica.

“Tenemos emociones encontradas, yo en lo personal me pierdo el próximo partido, pero le voy a mandar la mejor energía al que le toque jugar, al grupo, desde la tribuna. No me arrepiento de hacer esa falta”, dijo al respecto García.

¿Quién reemplazaría a Simón García en la titular?

Lo más seguro es que quien reemplace al hombre de Atlético Nacional sea Weimar Vivas, defensor central de 18 años que milita para Red Bull Bragantino II de Brasil. Vivas ingresó sobre el final del encuentro ante Sudáfrica y recibió cartulina amarilla.

Vale la pena mencionar que el perfil de Vivas es el izquierdo y de hecho se puede desempeñar como lateral. Así las cosas, la zaga central podría estar conformada por dos zurdos para el juego contra España, mientras que se estima que el resto del equipo sea el mismo que se paró ante los sudafricanos.

