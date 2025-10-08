🔴 Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO: siga acá partidazo por los cuartos de final del Mundial Sub-20

<b>¡El nuevo reto de la Selección Colombia! Los dirigidos por Cesar Torres se enfrentarán a Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20, </b>a partir de las 2:30 de la tarde (hora Colombia). El juego será en el estadio Fiscal de Talca de Chile, escenario deportivo en donde la Tricolor ha disputado todos sus partidos. Esta es la primera vez que ambas selecciones se enfrentan en la historia del campeonato.<b>La Selección clasificó a esta instancia como líder del Grupo F con cinco unidades,</b> las mismas que Noruega y con la misma diferencia de gol. Lo único diferente fue que Colombia recibió una amarilla menos, lo que hizo que pasara en primer lugar. Por su parte, <b>los africanos terminaron en segundo lugar del Grupo E con seis unidades</b>, por debajo de <b>Estados Unidos </b>quien terminó como líder.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/10/07/gigante-de-europa-habria-enviado-ojeadores-al-mundial-sub-20-para-seguir-a-neiser-villarreal/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/07/gigante-de-europa-habria-enviado-ojeadores-al-mundial-sub-20-para-seguir-a-neiser-villarreal/?rel=buscador_noticias"><b>Gigante de Europa habría enviado ojeadores al Mundial Sub-20 para seguir a Neiser Villarreal</b></a>Cabe recordar que<b> el seleccionado que gane este partido, se enfrentará en cuartos de final del Mundial Sub-20 con la Selección de España, </b>quien venció a Ucrania por la mínima diferencia de gol.