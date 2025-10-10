Rigoberto Urán liderará la Ruta Montería Córdoba 2025, un evento deportivo que impulsa a la región

Ruta Montería Córdoba, evento que se consolida como uno de los más importantes del calendario deportivo nacional.

Montería

Montería, Córdoba, se prepara para vivir una fiesta del ciclismo los días 11 y 12 de octubre de 2025 con la celebración de la Ruta Montería Córdoba.

El evento, que ha logrado consolidarse en el calendario deportivo nacional, alcanzará su punto máximo con la participación estelar del ciclista profesional Rigoberto Urán, confirmado para encabezar el pelotón en esta edición.

Su presencia no solo eleva el perfil de la competencia, sino que sirve como un poderoso aliciente motivacional para los aproximadamente 1.400 ciclistas inscritos y para la afición en general.

El nivel competitivo de la cita se verá reforzado además por la asistencia de otras destacadas figuras del ciclismo internacional. Entre los nombres confirmados se encuentran Juan Sebastián Molano, corredor del UAE Team Emirates; Álvaro Hodeg, partner del evento; Bryan Sánchez y Óscar Sevilla del Team Medellín–EPM; Miguel Ángel “Supermán” López; Harold Tejada, del Astana Qazaqstan Team; y Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious.

Esta congregación de talento promete ofrecer un espectáculo de alto rendimiento mientras recorren las mejores rutas y paisajes del departamento de Córdoba.

Ruta Montería Córdoba y sus modalidades

La organización ha diseñado tres modalidades principales para adaptarse a distintos niveles de los participantes. Los fondistas podrán elegir entre el Fondo Reto Bullerengue, con una distancia de 115 kilómetros; y dos retos de 136 kilómetros: el Punto a Punto Reto Jaguar y el Gran Fondo Reto Águila.

Cada recorrido ha sido cuidadosamente planificado para mostrar la riqueza paisajística de la región, incluyendo tramos emblemáticos y una llegada oficial a Puerto Escondido. En este punto, los ciclistas serán recibidos con una muestra de música, gastronomía y cultura local, transformando la competencia en una experiencia integral que va más allá del deporte.

Agenda complementaria

Las actividades no se limitan a las rutas sobre el asfalto. Los días previos, viernes 10 y sábado 11 de octubre, el Pueblito Cordobés será el escenario de una agenda complementaria diseñada para toda la familia.

Entre las iniciativas programadas destaca un conversatorio con los invitados especiales, que permitirá un acercamiento entre los ídolos del ciclismo y sus seguidores. Asimismo, se llevará a cabo la jornada “Fondito Kids”, una actividad que fomenta la participación deportiva y recreativa de niños y niñas en modalidades de ciclismo y running. El espectáculo del Show Bike Trial completará la oferta de entretenimiento.

Más allá del impacto puramente deportivo, la Ruta Montería Córdoba 2025 se proyecta como un motor para el turismo local y la economía de la región.

El evento busca consolidar a Montería y a todo el departamento de Córdoba como epicentros capaces de albergar eventos deportivos de importancia nacional e internacional, atrayendo visitantes y generando una dinámica positiva para los comercios y servicios locales.

Para aquellos interesados en conocer la programación completa y obtener más detalles, la organización ha habilitado el Instagram oficial @rutamonteriacordoba como canal principal de comunicación e información.