Espinosa celebra que candidatos repliquen su propuesta de legalizar el mototaxismo en Colombia

Montería

Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre y precandidato presidencial por el movimiento La Fuerza de Las Regiones, reveló que su propuesta bandera para legalizar el mototaxismo en Colombia ha comenzado a ser adoptada por otros aspirantes a la Presidencia.

El líder político, quien se presenta como una alternativa de liderazgo independiente, manifestó su beneplácito por este desarrollo. “Yo propuse ya hace un par de meses la legalización del mototaxismo en Colombia. Ahí veo que hay unos candidatos presidenciales que se han pegado de la propuesta y yo recibo con agrado que hayan acogido mi propuesta”, afirmó Espinosa durante una intervención en la que delineó los pilares de su campaña.

Recientemente, Abelardo de la Espriella, aspirante a la Presidencia de la República, también lanzó su iniciativa de legalizar el mototaxismo,argumentando que no es un delito, sino un modo de supervivencia.

El precandidato centró su discurso en lo que identifica como uno de los grandes problemas del Caribe colombiano: la informalidad. Al ser cuestionado sobre sus propuestas para este flagelo, particularmente en la actividad del mototaxismo, Espinosa fue contundente al calificar de “crueldad” la situación actual.

“Durante más de 30 años tenemos esa actividad, que es fundamental para nuestra economía local, en la ilegalidad”, declaró.

Subrayó las consecuencias de esta marginalidad, donde “el mototaxista huye a la autoridad permanentemente”, sin que los alcaldes puedan facilitarles crédito, desarrollar proyectos de formalización o impulsar asociaciones para economías de escala.

Espinosa argumentó que la prohibición, basada en un Código Nacional de Tránsito que veta el transporte individual de pasajeros en moto, ignora la realidad de las regiones.

“Nos imponen esa realidad cuando la realidad del Caribe es otra completamente distinta. La moto es una realidad para nosotros y es nuestro medio de transporte, y el mototaxi tiene que ser legal en la región Caribe”, sostuvo.

Mototaxismo: potestad para los municipios

Su plan consiste en modificar la legislación nacional para que la actividad sea legal y cada municipio tenga la potestad de reglamentarla, creando bases de datos, plataformas tecnológicas para solicitar el servicio y sistemas de seguridad y aportes para los trabajadores.

La urgencia de la formalización, según sus palabras, radica en el drama humano detrás de las estadísticas: “Esa pobre gente no tiene afiliación a la Seguridad Social. Llevan 30, 20, 15 años asoleándose y no tienen pensión. Casi 400,000 familias viven de esto”.

Llamado a otros precandidatos

Al abordar la dinámica electoral, Espinosa extendió una invitación a otros candidatos que compartan su visión de un “cambio de modelo de liderazgo”.

“Nosotros queremos un cambio de modelo de liderazgo en Colombia, que sume y no que divida, que pretenda construir una nueva ruta como nación”, explicó.

En su análisis, existen cuatro categorías de candidatos: los que buscan el “guiño” de Gustavo Petro, los que anhelan el de Álvaro Uribe, los “exquisitos” que no se alinean con nadie y no quieren colaborar, y finalmente, su propia categoría.

“La cuarta categoría es la de nosotros, la que queremos construir país, la que estamos pensando en grande, los que queremos realmente construir una nación donde todos quepamos”, concluyó, reafirmando su disposición a construir alianzas basadas en principios y no en conveniencias políticas tradicionales.