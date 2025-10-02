Cierre temporal en la vía Montería-Arboletes por evento deportivo masivo el 12 de octubre

La Ruta Montería Córdoba congregó en el 2024 a participantes de 15 departamentos y atletas internacionales.

Montería

La organización de la Ruta Montería Córdoba 2025 ha anunciado el cierre temporal de la vía que conecta Montería con Puerto Rey y Arboletes, Antioquia.

Esta medida se llevará a cabo el domingo 12 de octubre, en un horario comprendido entre las 5:00 de la mañana y las 11:59 del mediodía. La interrupción del tránsito es necesaria para la realización de las carreras de ciclismo y running, disciplinas centrales de este evento deportivo y turístico de alta relevancia para la región.

Con el respaldo institucional de la Alcaldía de Montería y de la Gobernación de Córdoba, el cierre vial se presenta como una acción fundamental para garantizar la integridad de todos los participantes y asistentes.

La decisión remarca el compromiso de las entidades gubernamentales con el fomento del deporte y la seguridad ciudadana durante eventos de gran magnitud.

Más de 2 mil deportistas en acción

El crecimiento del evento justifica esta logística, ya que para la edición 2025 se espera la participación de más de dos mil deportistas, una cifra que casi duplica la convocatoria del año anterior.

En 2024, la Ruta Montería Córdoba demostró su capacidad de atracción al convocar a más de 1.100 ciclistas provenientes de 15 departamentos del país, además de competidores internacionales.

Lea también: El velocista británico Mark Cavendish se une a la Ruta Montería - Córdoba 2025

Este historial evidencia el gran potencial deportivo y turístico de Córdoba, consolidando al evento como un catalizador para la proyección de la región.

La medida vial de este año no solo permitirá un flujo controlado y seguro a lo largo del recorrido, sino que también busca potenciar el sector turístico del departamento, dada la significativa afluencia de visitantes que aprovechan la ocasión para disfrutar de los paisajes y la cultura local.

A respetar la señalización

Frente a esta situación, las autoridades han realizado un llamado enfático a la comunidad y a los conductores para que respeten la señalización y el cierre programado. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar las rutas alternas que estarán disponibles desde la madrugada del domingo.

Le puede interesar: Alcalde Dumek Turbay, invitado a Ruta Montería-Córdoba

Esta colaboración es esencial para priorizar la seguridad vial y asegurar el desarrollo exitoso e impecable de las competencias.

Para obtener información detallada sobre horarios específicos de las carreras, mapas de ruta y recomendaciones de movilidad, la organización invita a habitantes y visitantes a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del evento en la plataforma Instagram, bajo la cuenta @rutamonteriacordoba.

Lea aquí: Montería se consolida como hub turístico del Caribe con una alianza estratégica con Corpretur

Esta vía de comunicación servirá como canal principal para actualizaciones en tiempo real y para resolver inquietudes relacionadas con el desarrollo de la jornada deportiva.