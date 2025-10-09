No solo es la Nueva EPS, denuncian más prestadores de salud que no entregan medicamentos para VIH

Una crítica denuncia sobre el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales para miles de pacientes con VIH en Colombia fue expuesta en los micrófonos de Caracol Radio, en 6AM.

Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, reveló que la emergencia, que afecta a aproximadamente seis mil colombianos, no es un problema aislado de la Nueva EPS, sino que se ha extendido a otras EPS por los impagos de esta última.

Durante la entrevista, Álvarez explicó la gravedad de la situación desde dos frentes: la salud individual de los pacientes y la salud pública del país.

Un Riesgo Inminente para la Salud Pública

“El VIH es una patología de incidencia en salud pública”, afirmó Álvarez. “Un paciente que está tomando sus medicamentos tiene el virus suprimido; su enfermedad está controlada y, lo más importante, no transmite el virus. A medida que el paciente deja de tomar retrovirales, el virus se vuelve a replicar y se convierte en un vector para ser transmitido en relaciones sexuales sin protección”.

El vocero fue enfático en señalar que este descontrol podría hacer que Colombia retroceda décadas en la lucha contra el VIH. “La infección en Colombia, que no hemos logrado las metas del mundo de llegar a que sea indetectable el 95% de los pacientes, nos volvemos otra vez a hacer una epidemia de los años ochenta por la irresponsabilidad del gobierno y de Nueva EPS”.

Consecuencias Devastadoras para los Pacientes

Álvarez detalló las consecuencias mortales para una persona que interrumpe su tratamiento. “El virus, una vez que no tiene quien lo controle, empieza a atacar las células de defensa. Empieza a matar las células de defensa del organismo y deja al paciente más vulnerable a lo que todo el mundo ha escuchado en la historia del VIH: infecciones oportunistas o algunos tipos de cáncer que se disparan de un momento a otro”.

“Esto es algo muy grave desde todos los puntos de vista”, recalcó, subrayando que no se trata solo del deterioro de la salud del paciente, sino del riesgo de muerte y de “una agonía” evitable.

El Problema Central: Impagos y una Cadena de Desabastecimiento

Frente a la pregunta de si los medicamentos se encuentran en el país, Álvarez fue claro: “Sí, los medicamentos están en el mercado colombiano, absolutamente todos”. El problema, explicó, es netamente financiero. Los pacientes no pueden costearlos por su cuenta, ya que los tratamientos más económicos rondan los doscientos mil pesos y no están disponibles en volúmenes suficientes en las farmacias comunes.

Pero la denuncia crucial fue más allá de la Nueva EPS. “Hoy sí queremos denunciar que no solamente ha sido esta EPS. Varias de las que atienden pacientes de VIH también han dejado de entregar retrovirales hasta por tres semanas por el pago atrasado de Nueva EPS”. Esta revelación expone un efecto dominó donde la crisis de una entidad está paralizando la capacidad de respuesta de otras, ampliando el círculo de afectados.

Al ser cuestionado sobre las acciones emprendidas, Álvarez hizo un vehemente llamado a la Defensoría del Pueblo. “No puede seguir guardando un silencio frente a la gran violación del derecho a la salud en la EPS y en el sistema de salud colombiano”.