Sistemas antidrones detectaron señal asociada a presunto dron ruso Orlan-10 en Valle del Cauca

Hace pocos días, sistemas antidrones de las Fuerzas Militares detectaron en el Valle del Cauca una señal asociada a un presunto dron ruso tipo Orlan-10, una plataforma militar utilizada para inteligencia, vigilancia y guerra electrónica en escenarios de conflicto como la guerra entre Rusia y Ucrania.

Caracol Radio conoció en exclusiva la captura del sistema utilizado por las unidades antidrones, donde aparece el registro “drone STC Orlan-10_B” junto a otras plataformas tipo DJI, FPV y sistemas de transmisión detectados durante los monitoreos operacionales.

La alerta generó preocupación en organismos de seguridad e inteligencia porque el Orlan-10 no corresponde a un dron comercial convencional como los que hasta ahora han sido usados por estructuras armadas ilegales para ataques con explosivos en Cauca, Valle y Huila.

El Orlan-10 es un UAV táctico de ala fija desarrollado en Rusia para misiones de reconocimiento, inteligencia militar, retransmisión de datos y guerra electrónica. Este tipo de plataformas puede operar durante aproximadamente 16 horas continuas, alcanzar distancias superiores a los 100 kilómetros y trabajar con cámaras térmicas, infrarrojas y sistemas avanzados de observación.

Fuentes consultadas por Caracol Radio explicaron que, hasta el momento, no existe confirmación oficial de que las disidencias Farc tengan físicamente un Orlan-10 o una plataforma militar de estas características.

Lo que existe es un registro técnico generado por el software de detección de los sistemas antidrones militares, el cual clasificó la señal detectada como asociada a un “STC Orlan-10_B”.

Precisamente, organismos de inteligencia ya analizan si la detección corresponde realmente a una plataforma de este tipo, a una emulación de señal, spoofing, clonación de perfiles o algún tipo de identificación asociada a las librerías del sistema antidrones.

Sin embargo, la preocupación aumenta por el contexto actual del conflicto en el suroccidente del país, donde las disidencias Farc han incrementado el uso de drones explosivos, capacidades de vigilancia y entrenamiento de operadores especializados.

En las últimas semanas, inteligencia militar y autoridades han advertido sobre reclutamiento de menores, entrenamiento de explosivistas y formación de operadores de drones en zonas del Cauca bajo influencia de estructuras armadas ilegales.

Además, las autoridades han reportado ataques con drones acondicionados con explosivos contra estaciones de Policía y operaciones militares, así como redes dedicadas al suministro de tecnología y aeronaves no tripuladas para estructuras criminales de alias ‘Iván Mordisco’.

Expertos consultados por Caracol Radio advierten que, de confirmarse la presencia de plataformas similares al Orlan-10 en escenarios del conflicto colombiano, esto representaría un salto tecnológico significativo para los grupos armados ilegales, especialmente por sus capacidades de inteligencia táctica, vigilancia de infraestructura crítica y operación a larga distancia.

Por ahora, las autoridades mantienen bajo análisis la detección registrada por los sistemas antidrones en el Valle del Cauca.