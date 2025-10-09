Rebecca, colombiana que espera a esposo secuestrado por Hamás: “Sueño con ver a mi hijo con su papá”

Tras 24 meses y dos días de angustia, la esperanza renace para muchas familias israelíes y palestinas: Israel y Hamás están a punto de firmar un acuerdo de intercambio supervisado por agencias internacionales, y Rebeca González Bohbot, esposa del ciudadano colombo-israelí secuestrado,Elkana Bohbot, habló con Caracol Radio en 10 AM sobre lo que este momento significa para su familia.

“Mi corazón late a mil por hora”, confesó Rebeca tras conocer la noticia. Luego de dos años de incertidumbre, ese momento que ella imaginaba día y noche parecía finalmente cerca. Recibió el mensaje a medianoche de llamadas y mensajes que confirmaban que el acuerdo con Hamás y sus mediadores había sido alcanzado. Pero, advirtió, “hay que ver para creer; hasta que no lo tenga a mi lado, no lo creo”.

Según Rebeca, los medios informaron en paralelo a las autoridades israelíes a su familia. Un comandante militar la contactó para coordinar la logística: quién cuidaría al niño familiar suyo mientras ella fuera para reunirse con su esposo, y cómo sería el trayecto hasta el punto de encuentro. El operativo incluirá escolta militar para evitar retrasos en el tránsito.

Logística del reencuentro: entre Re’im y el hospital en Tel Aviv

El plan, reveló Rebeca, contempla que los secuestrados serán recibidos en Re’im, el lugar donde se celebró el festival Supernova, y desde allí trasladados a hospitales en Tel Aviv. La Cruz Roja entregará a los liberados al ejército israelí para el traspaso final.

Durante los años en cautiverio, los secuestrados habrían vivido en condiciones extremas: muchos sin acceso a agua caliente, jabón, shampoo. Rebeca cuenta casos de secuestrados que, al ser liberados, hicieron varias duchas consecutivas o se bañaron con gusto prolongado para recuperar ese mínimo de dignidad humana.

Para suavizar el impacto emocional del reencuentro, se han preparado tres videos y cinco fotos del hijo de Rebeca, quien ha crecido sin ver a su padre. Las imágenes serán mostradas al secuestrado previo al encuentro físico. La finalidad: darle calma, reducir la euforia y preparar su vuelta gradual al entorno familiar.

Del dolor al abrazo: qué le dirá al Elkana

“Tendremos una eternidad para contarlo todo”, dijo Rebeca. Pero en el primer momento solo busca el silencio del abrazo, contemplar a su esposo. “Miúnica palabra será ‘contra viento y marea’”, frase que él le escribió antes del secuestro y que se convirtió en testimonio de su relación y de la prueba más dura de su amor.

Le gustaría no hablar al instante, dejar que él se exprese. “Quiero escucharlo”, insiste. “Que su fe haya resistido, que no se rindió”.

Última prueba de supervivencia: video preocupante de mayo de 2025

El último video al que tuvo acceso fue el 10 de mayo de 2025. En él, su esposo aparece tendido en un colchón fino, y su compañero Joseph O’Hanna habla de autolesiones, desesperanza, de pedir ser liberados. Ese material, explícito y perturbador, fue interpretado por Rebeca como parte de una guerra psicológica contra las familias del cautiverio. Pero no le restó fuerzas: “Jamás me derrotó”.

Al día siguiente viajó a París para visibilizar el caso, incluso con su hijo, ante congresos y diplomáticos. Rebeca dice que cada manifestación, cada puerta que tocó, cada entrevista sirvió para alimentar la presión que hoy parece dar resultado.

Manifestaciones, ambiente de victoria y apoyo en Colombia

En Israel, Gaza y diversas ciudades del mundo se ha vivido un “ambiente de victoria”. Familias celebran, plazas se colman, se descorchan champañas simbólicas: no por victoria territorial, sino por el retorno de seres queridos. Aunque aún no se hayan liberado los cuerpos de quienes fallecieron durante el cautiverio, 20 familias tienen a sus secuestrados con vida esperándolos.

En Colombia, Rebeca agradece el acompañamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro, que otorgó la nacionalidad colombiana a su esposo, apoyó las gestiones diplomáticas y mantuvo abierto el canal de diálogo con las autoridades israelíes y grupos mediadores.

¿Dónde vivirán al final?

Cuando le preguntan si su familia se quedará en Israel tras el reencuentro, responde con humildad: “Voy adonde él vaya”. Lo más urgente en este momento no es decidir país, sino sanar heridas, reconectar con su hijo y su esposo, recuperar el tiempo perdido. Ella misma reconoce que durante todo este proceso su alma fue cautiva, aún cuando su cuerpo vivió entrevistas, viajes y batallas.