Link para saber si tiene giro Colombia Mayor en Efecty con cédula: ¿Cuál es la prueba admisión?

Miles de beneficiarios del programa Colombia Mayor han estado buscando cómo saber si tienen un giro disponible en Efecty, la empresa encargada de entregar los subsidios económicos a adultos mayores en todo el país. En redes sociales, muchos han preguntado por el término “Prueba de Admisión”, que aparece en el formulario de consulta de giros de Efecty y ha generado confusión entre los usuarios.

Lo primero que debe saber es que el programa Colombia Mayor no tiene una prueba de admisión ni un examen de ingreso. El término que aparece en el portal de Efecty se refiere únicamente al número de giro, que es el código asignado a cada pago y que sirve para rastrear las transferencias.

Link para consultar si tiene un giro de Colombia Mayor en Efecty

El proceso para verificar si usted tiene un giro disponible del programa Colombia Mayor en Efecty es muy sencillo y se puede hacer en línea. Solo debe seguir los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial de consultas de Efecty en la sección “Consulta tu giro”. Enlace directo: https://mapapap.efecty.com.co/consulta-giros

en la sección Complete el formulario con los datos que solicita el sistema:

Número de Giro (Prueba de Admisión): este campo se refiere al número con el que se identifica la transacción. En algunos casos, si no se tiene el número, el sistema puede permitir la consulta solo con la cédula.

este campo se refiere al número con el que se identifica la transacción. En algunos casos, si no se tiene el número, el sistema puede permitir la consulta solo con la cédula. Número de Documento: ingrese su número de cédula de ciudadanía.

ingrese su número de cédula de ciudadanía. Tipo de Documento: seleccione “Cédula de Ciudadanía”.

seleccione “Cédula de Ciudadanía”. Dígito de Verificación (DV): si no lo conoce, puede dejarlo vacío.

si no lo conoce, puede dejarlo vacío. Complete el código de seguridad o el reCAPTCHA.

Haga clic en el botón “Consultar” para ver si tiene un giro disponible.

Si la página no arroja resultados o el sistema no le permite hacer la consulta únicamente con su cédula, la forma más segura de verificar el pago es acercándose personalmente a un punto de atención Efecty con su documento original. Allí podrán confirmar si tiene un giro listo para reclamar.

¿Qué significa “Prueba de Admisión” en el formulario de Efecty?

De acuerdo con Prosperidad Social, la entidad encargada de administrar el programa Colombia Mayor, el término “Prueba de Admisión” no hace parte de ningún requisito oficial. En realidad, se trata del nombre interno del campo que usa Efecty para identificar el número del giro. Es decir, cuando el portal le pide una “Prueba de Admisión”, está solicitando el número de la transacción con la cual se puede rastrear el pago en el sistema.

Requisitos para pertenecer al programa Colombia Mayor

El programa Colombia Mayor entrega un subsidio económico a los adultos mayores que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes para su sostenimiento. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos diez años.

Tener al menos 54 años (mujeres) o 59 años (hombres).

(mujeres) o (hombres). Estar clasificado en los grupos A, B o C1 del SISBÉN IV, lo que indica condición de vulnerabilidad económica.

Además, Prosperidad Social prioriza la asignación de cupos según factores como la edad, el puntaje del SISBÉN, si la persona vive sola, tiene discapacidad o depende de otros.

La inscripción al programa se realiza directamente en la Alcaldía del municipio de residencia o en la entidad que esta designe, presentando la cédula de ciudadanía original.