Organización de venezolanos en Barranquilla pide acciones tras Nobel a María Corina Machado

La Organización de Venezolanos en Barranquilla hizo un llamado a la comunidad internacional para que adopte medidas más concretas frente a la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, tras el reconocimiento del Premio Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Juan Viloria, vocero de la organización, destacó que este galardón representa un impulso a la visibilidad de la lucha venezolana en el mundo y una oportunidad para fortalecer la presión diplomática sobre el régimen de Nicolás Maduro.

“Como venezolano y como ciudadano, hago un llamado a la comunidad internacional para que, ahora más que nunca, refuerce el cerco diplomático contra el régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela opera un régimen criminal, mafioso y narcoterrorista que impone su poder mediante las armas, el miedo y el terror, mientras trafica drogas hacia países vecinos y encarcela a personas inocentes.”, afirmó Viloria.

Venezolanos en el exilio piden acción

El dirigente también recordó que millones de venezolanos en el exilio siguen esperando poder regresar a su país y subrayó el papel fundamental que tienen los gobiernos del hemisferio para hacer posible ese retorno.

Además, advirtió que cualquier intento del régimen de Maduro por atentar contra María Corina Machado podría generar una reacción inmediata de la comunidad internacional.

“María Corina ahora es intocable: cualquier intento del régimen de Maduro por hacerle daño provocará una respuesta internacional inmediata. No obstante, no podemos subestimar al régimen: hablamos de una estructura que cuenta con armas, cárceles y que reprime y asesina a diario.”, puntualizó Viloria.

LEA TAMBIÉN: Soledad te conecta con el empleo: gran feria de vacantes este 14 de octubre

Finalmente, hizo un llamado a los gobiernos de Colombia, Brasil, Ecuador y Trinidad y Tobago a “cerrar filas” y mantener una posición firme frente al régimen venezolano, en defensa de la democracia y los derechos de los ciudadanos del país vecino.