Adulto mayor es asesinado durante atraco en el sector de Puerta Dorada, en Barranquilla

La comunidad de Puerta Dorada se encuentra consternada por el asesinato de Freddy José Torres, un hombre de 61 años que fue apuñalado durante un atraco cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El crimen ocurrió en la mañana del jueves, alrededor de las 5:00 a. m., en la carrera 18 sur con calle 100, a pocos metros de un CAI recientemente inaugurado. Según las autoridades, Torres fue abordado por un hombre armado con un cuchillo mientras esperaba transporte público. El agresor le causó una herida en el pecho para robarle sus pertenencias y luego huyó del lugar.

La víctima fue auxiliada por vecinos y trasladada a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

La Policía informó que uno de los presuntos responsables fue capturado y continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero del segundo implicado, quien habría escapado por una zona boscosa del sector.

El llamado a las autoridades

Vecinos manifestaron su indignación y preocupación por la inseguridad en la zona. Leidi Alvear, residente del sector, relató lo sucedido:

“A esa hora escuchamos a alguien gritar: ‘¡un ratero, un ratero!’ y mientras la persona está gritando, a la persona que estaban atracando, le estaban apuñalando”, aseguró Alvear.

Alvear también criticó la falta de respuesta inmediata de las autoridades: “Dicen que la alarma del conjunto no se activó a tiempo y la Policía llegó como 10 minutos después. Cuando llegaron, los atracadores ya se habían ido”.

La comunidad cuestiona la efectividad del nuevo CAI, señalando que no hay vigilancia constante en las madrugadas y que muchas zonas permanecen oscuras por la falta de alumbrado público.

“Creímos que con el CAI iba a mejorar la seguridad, pero no vemos presencia policial en las noches. Hay muchas zonas sin luz y los vigilantes no tienen cómo defenderse”, añadió Alvear.

¿Quién era la víctima?

Freddy José Torres se ganaba la vida como ayudante de oficios varios en un centro comercial. Como cada mañana, salió de su vivienda para cumplir con su jornada laboral, sin imaginar que sería abordado por desconocidos.

La comunidad de Puerta Dorada pidió a las autoridades mayor presencia policial, vigilancia permanente y acciones contundentes para frenar la delincuencia que azota el sector.