Soledad te conecta con el empleo: gran feria de vacantes este 14 de octubre( Cortesía Alcaldía de Soledad )

El Departamento Administrativo de Competitividad de la Alcaldía de Soledad anunció la realización de la gran Feria de Empleo “Soledad Conecta”, un espacio diseñado para promover la vinculación laboral de los habitantes del municipio. El evento se llevará a cabo el lunes 14 de octubre, en la sede de la administración municipal, ubicada en la calle 41 #17-27, desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Durante la jornada, los asistentes podrán registrar su hoja de vida y postularse a múltiples vacantes disponibles en empresas aliadas como Lili Pink & YOi y el Consorcio Vías del Atlántico.

Entre las vacantes se destacan oportunidades para perfiles en ventas, construcción, logística y oficios varios, incluyendo asesores, auxiliares, inspectores, operadores, ingenieros y conductores, entre otros.

Fortalece el empleo local

Por su parte, la directora del Departamento Administrativo de Competitividad, Brency Peña De La Cruz, resaltó que esta feria hace parte de las estrategias de la administración para fortalecer el empleo local.

“Soledad sigue conectando las oportunidades. Este 14 de octubre, junto a la Secretaría de Obras y en articulación con el Consorcio Vías del Atlántico, realizaremos la feria de empleo, un espacio donde buscamos vincular al personal idóneo y fortalecer el talento soledeño”, expresó la funcionaria.

Los interesados deben asistir con su hoja de vida actualizada y disposición para participar en las entrevistas y procesos de selección que se adelantarán durante la jornada.