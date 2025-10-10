En noviembre inicia la pavimentación de la Circunvalar en el tramo de Soledad

En noviembre comenzarán oficialmente las obras de pavimentación de la Avenida Circunvalar en el tramo correspondiente al municipio de Soledad, un proyecto adjudicado al Consorcio Vías del Atlántico, que busca mejorar la movilidad y seguridad vial en este sector estratégico del área metropolitana.

El proyecto contempla una renovación integral del corredor, con la pavimentación en concreto rígido de dos calzadas, la construcción de 3.400 metros cuadrados de andenes y 7.400 metros cuadros de zonas de urbanismo, además de la modernización del sistema de drenaje, señalización vial y espacio público.

Socialización del proyecto

Durante la más reciente socialización del proyecto, fueron presentados los diseños y alcances técnicos ante la comunidad y autoridades municipales.

La directora administrativa del Consorcio Vías del Atlántico, Wendy Hoyos, destacó la importancia de esta obra para el desarrollo del municipio:

“El Consorcio Vías del Atlántico está conformado por empresas con amplia experiencia en infraestructura vial. Contamos con todas las garantías para ejecutar una obra de calidad, cumpliendo los plazos y entregando un proyecto que traerá grandes beneficios a Soledad”, afirmó la directora administrativa

Con la firma del acta de inicio prevista para la próxima semana, la administración municipal avanza en su compromiso de modernizar la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de los soledeños.