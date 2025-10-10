¿Nacional ya ratificó a Diego Arias como técnico en propiedad? Esto revelaron desde la interna

Atlético Nacional sigue bajo el mando de Diego Arias, un hombre de la casa que incluso ya había quedado en su momento como interino. Sin embargo, esta vez, si bien tras la salida de Javier Gandolfi sonaron varios técnicos para llegar al equipo, no se ha concretado ninguno y se le ha dado la confianza a Arias, quien en cuatro partidos no ha perdido.

La más reciente salida del conjunto Verdolaga terminó en victoria por 0-1 ante Once Caldas, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Los antioqueños se impusieron gracias a un solitario gol de penal de Edwin Cardona y esperan ratificar ante su gente el paso a semifinales.

Campuzano dio a conocer la ratificación de Arias como DT

En la rueda de prensa posterior al triunfo de Nacional en Manizales, al técnico Diego Arias, le preguntaron directamente si ya había sido informado de su ratificación como entrenador en propiedad hasta diciembre. Sin embargo, esquivó la respuesta y se enfocó en el desempeño del equipo.

“Los partidos van cambiando, dependiendo del resultado. Estamos en una serie mata mata y ellos estaban frente a su gente, era un primer tiempo que habíamos proyectado, analizando lo bien que hace Once Caldas. En el segundo tiempo cambió porque el rival en su casa va perdiendo, porque la forma como presionaban había cambiado. No considero que hayamos estado abrumados. Los 11 jugadores estaban participativos porque el partido pedía eso, era necesario para el partido defender de esa manera. Me voy contento como nuestros jugadores compitieron y como hemos visto crecer el equipo vamos a crecer a partir de ahí”, dijo sobre el juego.

No obstante, unas preguntas después, Jorman Campuzano, quien acompañó a Arias en la atención a medios, terminó confirmando que el joven entrenador fue ratificado en el cargo. Primero inició hablando de su rol en el equipo y en medio de eso, dio a conocer la noticia.

“Todos sabemos la condición de Matheus, uno siempre va a querer tener a ese compañero al lado, con mucha experiencia. Con todos me he sentido cómodo, ya la decisión la toma el profe. No soy indispensable. En algún momento Diego puede parar al equipo sin mí, es construir una familia, ayudar a Diego que él nos enseñe lo que sabe”, comenzó diciendo.

“Estamos contentos de que lo hayan ratificado, porque lo conozco hace años, es una gran persona y ya él tomará la decisión a quién para (en el campo), ya nosotros es trabajar para el equipo, para la institución”, concluyó al respecto.

Así las cosas, a falta de un comunicado oficial de Nacional, Arias seguiría en el cargo al menos lo que resta de semestre. La institución, de cara a 2026, buscaría a Leonel Álvarez, quien está al frente de Atlético Bucaramanga.